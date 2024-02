Porast broja oboljelih od gripa, od početka januara preminulo devet osoba

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se od početka januara bilježi značajan porast broja laboratorijski potvrđenih slučajeva infekcije virusom gripa, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), navodeći da je od tada prijavljeno devet smrtnih ishoda usljed obolijevanja od gripa.

Iz IJZ-a su kazali da je laboratorija Centra za medicinsku mikrobiologiju od 7. decembra registrovala 773 laboratorijski potvrđena slučaja gripa, od ukupno 1.796 testiranih.

Kako su rekli iz te zdravstvene ustanove, stopa obolijevanja od bolesti sličnih gripu, od 5. do 11. februara ove godine, iznosila je 129,1 na 100 hiljada stanovnika.

„Od početka januara ove godine, Institutu je prijavljeno devet smrtnih ishoda usljed obolijevanja od gripa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se radilo o osobama starosti od 47 do 89 godina, pri čemu je njih sedmoro bilo iznad 65 godina starosti, dok je dvoje bilo uzrasta 47, odnosno 54 godine.

„Svi preminuli su pripadali rizičnim grupama koje su u povećanom riziku od pojave teže forme bolesti, odnosno smrti nakon infekcije virusom gripa. Preminuli nisu bili vakcinisani“, rekli su iz Instituta.

Iz IJZ-a su kazali da se se od početka januara bilježi i povećan broj osoba koje se javljaju izabranim ljekarima sa simptomima bolesti sličnim gripu.

Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, uzlazni trend obolijevanja bilježi se naročito tokom posljednje dvije sedmice.

Iz Instituta su rekli da, u poređenju sa posljednjih pet godina, virus gripa karakteriše višestruko veći intenzitet aktivnosti.

„S obzirom na to da je aktivnost koronavirusa značajno oslabila, očekivano je bilo da će doći do pojačane aktivnosti drugih patogena koji su izazivači ostalih akutnih zaraznih respiratornih bolesti, među kojima su grip, veliki kašalj, infekcija respiratornim sincicijalnim virusom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je najveći broj oboljelih od bolesti sličnih gripu među djecom predškolskog i školskog uzrasta, zbog intenzivnih socijalnih interakcija koje se dešavaju u obrazovnim ustanovama.

Iz IJZ-a su kazali da je epidemija gripa trenutno u uzlaznoj putanji i apelovali na stanovništvo, naročito na osobe koje se nalaze u rizičnim grupama i koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija, da primjenjuju opšte mjere prevencije.

Oni su naglasili da je najdjelotvornija mjera prevencije teških formi bolesti i umiranja, usljed obolijevanja od gripa, vakcinacija rizičnih grupa.

Iz IJZ-a su podsjetili da u rizične grupe spadaju stariji od 65 godina, osobe starije od šest mjeseci života koje imaju bilo koji vid hroničnog oboljenja ili stanja.

Kako su naveli, u rizične grupe spadaju i osobe smještene u kolektivnom smještaju, naročito u domovima za smještaj starih, zdravstveni radnici, naročito zaposleni u odjeljenjima intenzivne i neonatalne njege, kao i trudnice.

Iz Instituta su kazali da su vakcine dostupne u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori od oktobra prošle godine.

Do sada je, kako su rekli, vakcinisano 15.755 osoba.

„Sve osobe kojima je vakcinacija prioritetno preporučena treba da se jave ljekaru kako bi se što prije vakcinisale“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da vakcina umanjuje rizik od smrtnih ishoda, hospitalizacija i težih formi bolesti.

„Pored vakcinacije, za osobe koje se nalaze u rizičnim grupama jako je važna i primjena adekvatnih antivirusnih ljekova iz grupe inhibitora neuraminidaze – oseltamivir, koji je u Crnoj Gori dostupan pod nazivom Tamiflu, koji se primjenjuju prema uputstvima ljekara“, rekli su iz IJZ-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS