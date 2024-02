Popović: Skupština u rekordnom roku isporučila respektabilne rezultate

Podgorica, (MINA) – Aktuelni saziv Skupštine u rekordnom roku isporučio je respektabilne rezultate, čime je parlamentarna većina pokazala odgovornost i želju da doprinese deblokadi evropskog puta, kazala je potpredsjednica parlamenta Zdenka Popović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, ona se sastala sa ambasadorom Slovačke u Crnoj Gori Borisom Gandelom.

Popović je zahvalila Slovačkoj na podršci u pristupanju Evropskoj uniji (EU), koju ta država kontinuirano pruža od nezavisnosti Crne Gore do danas.

Ona je naglasila da su prijateljski odnosi dvije zemlje na veoma visokom nivou.

Prema riječima Popović, ekonomsko-trgovinska saradnja je oblast u kojoj dvije države imaju najviše prostora za produbljivanje saradnje.

Ta saradnja je, kako je dodala, u oblasti turizma poboljšana otvaranjem direktne linije ka Bratislavi u toku turističke sezone.

„Popović se osvrnula na unutrašnje političke prilike i saopštila Gandelu da je 28. saziv Skupštine u rekordnom roku isporučio respektabilne rezultate imenovanjima u pravosuđu, čime smo pokazali odgovornost i želju da kao kao parlamentarna većina doprinesemo deblokadi evropskog puta naše zemlje“, kaže se u saopštenju.

Popović je navela da posebno ohrabruju pozitivni signali iz Brisela po pitanju rad nove Vlade.

To, kako je rekla, predstavlja dodatni impuls za nastavak pregovora o učlanjenju i zatvaranje svih poglavlja.

Gandel je poručio da će Slovačka, kao iskren prijatelj, nastaviti da podržava Crnu Goru na njenom putu ka integraciji u EU.

On je kazao da su odnosi dvije zemlje prijateljski i da je ekonomska saradnja prilika da se dodatno unaprijedi bilateralna saradnja.

Slovačka, kako je rekao Gandel, podržava integaciju Zapadnog Balkana, a Crna Gora, kao lider u pretpristupnim pregovorima, ima najveću šansu da bude prva naredna članica EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS