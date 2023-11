Popović: Ojačati pravne mehanizme koji štite žrtve nasilja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori neophodno je ojačati pravne mehanizame koji štite žrtve nasilja, ocijenila je potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović navodeći da je nasilje nad ženama društveni problem koji zahtijeva hitnu reakciju.

Ona je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, rekla da u Crnoj Gori, duboko zabrinjavajući trend otkriva da se svaka peta žena suočava s nekim oblikom nasilja.

“Taj poražavajući podatak ukazuje na ozbiljan problem koji zahtijeva hitnu pažnju i kolektivno djelovanje društva”, rekla je Popović.

U saopštenju iz Skupštine navodi se da je Popović kazala da nasilje nad ženama ne smije ostati tih problem koji pogađa pojedince.

“Umjesto toga, moramo zajednički raditi na stvaranju sigurnog okruženja, osnaživanju žrtava i podizanju svijesti kako bismo zajedno stali protiv ovog ozbiljnog društvenog izazova”, smatra Popović.

Ona je rekla da nasilje nad ženama nije samo društveni problem, već i moralni izazov koji zahtijeva hitnu reakciju.

Popović je apelovala na sve institucije, zajednice i pojedince da se ujedine u borbi protiv te neprihvatljive pojave.

“Moramo ojačati pravne mehanizame koji štite žrtve nasilja, osigurati efikasniija sredstava podrške i obezbijediti bolju edukaciju kako bismo prevazišli stereotipe koji doprinose ovoj ozbiljnoj nesrećnoj pojavi”, poručila je Popović.

Ona je dodala da se samo zajedničkim naporima može stvoriti društvo u kojem je nasilje neprihvatljivo, a jednakost i poštovanje su temeljni principi.

Prema riječima Popović, rodna neravnopravnost je ukorijenjena i u kulturnim normama, stvarajući prepreke za sprovođenje politika koje bi trebale osigurati jednakost.

Popović je rekla da podaci pokazuju da žene u Crnoj Gori čine 92 odsto radne snage u brizi o domaćinstvu, a samo 27 odsto ih je u poslaničkim klupama.

Ona je dodala da od uvođenja parlamentarizma 1906. godine, Crna Gora nikada nije imala ženu premijerku ili predsjednicu države.

Popović je podsjetila da su žene u Crnoj Gori pravo glasa stekle tek 1946. godine.

“Od tada do danas, izazovi za žene u politici nijesu nestali, a njihova zastupljenost na ključnim mjestima odlučivanja i dalje je ograničena”, kazala je Popović.

Ona je navela da se žene, iako čine više od polovine stanovništva, suočavaju sa osudama zbog političkih stavova i često im je teže pozicionirati se na ključnim mjestima odlučivanja.

“To što čak 67 odsto žena ne vidi sebe u politici i što u novom sazivu parlamenta imamo samo 22 poslanice, predstavlja ozbiljan izazov za demokratiju u Crnoj Gori”, ocijenila je Popović.

Ona je rekla da zbog toga poziva na konkretne korake kako bi se osigurala primjena rodne ravnopravnosti, povećanje kvote za žene na izbornim listama te jačanje podrške i političke svijesti žena.

“Neka Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama bude podsjetnik da svaka žena zaslužuje živjeti u sigurnom okruženju, s poštovanjem i jednakim pravima. Budimo zajedno u ovoj borbi, gradeći društvo gdje se svaka žena osjeća podržano i zaštićeno”, zaključila je Popović.

