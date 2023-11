Popa: Politički akteri da omoguće Crnoj Gori da brzo napreduje ka EU

Podgorica, (MINA) – Fokus svih političkih aktera u Crnoj Gori trebalo bi da bude na izgradnji konsenzusa o prioritetnim akcijama potrebnim za dalje napredovanje države na putu ka Evropskoj uniji (EU), poručila je ambasadorka EU u Podgorici Oana Kristina Popa.

Ona je, na konferenciji za novinare povodom usvajanja Izvještaja Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za ovu godinu, rekla da svi uključeni akteri, bilo da se radi o novoj Vladi ili Skupštini, treba konkretnim djelovanjima da stanu iza rečenog i da, mimo bilo kakvih partijskih linija, omoguće Crnog Gori da brzo napreduje ka EU.

Popa je poručila da potencijal postoji i da je ovo pravi trenutak za to.

„Sada bi fokus svih političkih aktera u Crnoj Gori trebalo da bude na izgradnji konsenzusa o prioritetnim akcijama potrebnim za dalje napredovanje države na putu ka EU, posebno u oblasti vladavine prava, u odnosu na ključna imenovanja u pravosuđu i evropske reforme“, navela je Popa.

Prema njenim riječima, prvi korak treba da bude imenovanje glavnog pregovarača i funkcionalne pregovaračke strukture sa radnim grupama za sva poglavlja, koja može podstaći sve potrebne reforme i zakonodavne planove.

Ona je, odgovarajući na pitanje novinara, rekla da imenovanja u pravsuđu nijesu sama po sebi dovoljna za deblokadu poglavlja 23 i 24, ali da su potrebna kako bi se napredovalo u reformama.

Bez tih imenovanja, kako je kazala Popa, institucije ne mogu da funkcionišu.

„Svi se nadamo da izbor 44. Vlade može biti prekretnica za državu kada je u pitanju njeno pristupanje EU“, navela je Popa.

Ona je dodala da se na prvim sastancima sa premijerom Milojkom Spajićem i ministarkom evropskih pslova Maidom Gorčević uvjerila u opredijeljenost nove Vlade da brzo i bez daljeg odlaganja sprovede reforme vezane za pridruživanje EU.

Kako je kazala Popa, geopolitičke promjene nakon ničim izazvane agresije Rusije na Ukrajinu otvorile su jedinstvenu priliku za Crnu Goru.

„Prva poruka koju je predsjednica EK Ursula fon der Lajen prenijela prošle sedmice tokom posjete zemlji je da Crna Gora sada mora biti u potpunosti fokusirana na cilj pristupanja Uniji, da mora preći tu posljednju milju i ciljnu liniju“, navela je Popa.

Ona je rekla da je novost novi plan rasta za Zapadni Balkan, koji je predstavila Fon der Lajen, sa ukupno šest milijardi EUR za investicije, koji ima potencijal da udvostruči crnogorsku prvredu za jednu deceniju.

Popa je kazala da preduslov za dobijanje tih sredstava nije samo posvećenost, već realizacija svih neophodnih reformi.

Ona je pojasnila da se izvještajni period odnosi na rad prethodnih vlada i Skupštine.

„Ukupno gledano, tokom protekle godine vlade i Skupština nijesu u praksi pokazale angažovanost u pogledu reformske agende, koja se odnosi na EU“, rekla je Popa.

Ona je dodala da nema smisla samo naglašavati sve nedostatke i propuštene prilike.

„Radije bih vas pozvala da ovaj izvještaj i njegove preporuke iskoristite kao jasan putokaz za buduće djelanje“, rekla je Popa.

Ona je, govoreći o političkim kriterijumima, istakla hitnu potrebu za sveuobuhvatnom reformom izbornog zakonodavstva, prava glasanja i kandidovanja, transparentnosti, mehanizama rješavanja sporova i nadzora finansiranja i medijskih aktivnosti kampanja.

U izvještaju se, kako je rekla, navode političke tenzije i polarizacija, neuspjeh da se izgradi konsenzus oko kljunih pitanja od nacionalnog interesa.

Popa je dodala da je to uticalo na pravilno funkconisanje svih institucija, usporavajući i proces donošenja odluka i sprovođenje reformi.

Sada je, kako je istakla, vrijeme da se svi partijski interesi ostave po strani.

„Period koji pokriva izvještaj pokazao je i nedostatak funkcionalnog Ustavnog suda, to je još jedan primjer kako partijski interesi mogu da blokiraju put“, kazala je Popa.

Ona je navela da je, u oblasti javne uprave, Skupština usvojila izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, i to nepoštujući preporuke EK.

„Umjesto toga trebalo bi da vidimo jasnu posvećenost zapošljavanju koje je zasnovano na zaslugama, kompetenciji, i nezavisnosti državnih službenika“, rekla je Popa.

Ona je navela da nije bilo napretka u reformi pravosuđa i da je pravosudni sistem nastavio da se suočava sa dubokom institucionalnom krizom.

Popa je rekla da pozdravljaju što je prioritet Spajića imenovanje najvažnijih nosilaca pravosudnih funkcija.

U borbi protiv korupcije, kako je kazala, vidjeli su određeni napredak, ali da još nije dovoljno unaprijeđen zakonodavni i strateški okvir za prevenciju i borbu protiv korupcije.

Popa je navela da korupcija ostaje pitanje koje izaziva zabrinutost i da je bilo određenih postignuća u borbi protiv organizovanog kriminala.

„Sistemtski nedostaci u sistemu krivičnog pravosuđa ostaju“, rekla je Popa.

Kako je kazala, što se tiče osnovnih prava, uočili su polarizaciju i podjele unutar društva.

Popa je rekla da ostaju veliki izazovi u vezi sa diskrimiacijom najvažnijih grupa.

„Što se tiče slobode izražavanja, Crna Gora ima pluralistiko medijsko okruženje. Kod novih slučajeva napada na novinare vlasti su davale brz i efikasan odgovor u pogledu sporvođenja zakona i institucionalne reakcije, ali djelotvoran sudski odgovor na stare slučajeve i dalje je slab“, kazala je Popa.

Ona je rekla da Crna Gora nastavlja da prima najveći broj ukrajinskih državljana na Zapadnom Balkanu.

„Ima poglavlja gdje smo vidjeli dobar napredak u odnosu na prošlu godinu, kao što su poglavlje 7 – prava intelektualne svojine, 25 – nauka i istraživanje, 14 – saobračajna politika, 31 – vanjska i bezbjednosna politika“, navela je Popa.

Gorčević je rekla da izvještaj EK za ovu godinu predstavlja objektivan prikaz stanja i služi kao smjernica za dalji nastavak reformi.

„Zanimljivo je da ova situacija predstavlja svojevrsan presedan – samo osam dana nakon što je izabrana ,Vlada komentariše izvještaj EK o periodu kada su proces EU integracija vodili naši prethodnici“, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da nemaju namjeru da ih kritikuju, jer su svjesni da građani očekuju da poprave zatečeno stanje.

Gorčević je kazala da vjeruje da će naredni izvještaj biti znatno pozitivniji za Crnu Goru.

Prema njenim riječima, Crna Gora izvještaj dočekuje sa funkcionalnom izvršnom i zakonodavnom vlašću, koje konačno imaju puni legitimitet i kapacitet da ispune najvažniji zahtjev svojih građana.

Kako je navela Gorčević, čak 80 odsto građana budućnost vidi u EU, što Vlada doživljava kao imperativ i ogromnu odgovornost.

Ona je kazala da je u izvještaju konstatovana identična spremnost kao i u prošlogodišnjem, dakle da nije bilo napretka, ali ni nazadovanja kada je u pitanju opšta spremnost u oblastima koje su predmet izvještaja.

Gorčević je rekla da je broj poglavlja sa dobrim napretkom svega četiri.

„Iako nije bilo nazadovanja, moramo konstatovati, uvažiti i dobro se zamisliti nad ocjenom naših evropskih partnera da je u jednom segmentu poglavlja 23 EK uočila stagnaciju i dala ocjenu nema napretka“, istakla je Gorčević.

Ona je poručila da će upravo reforma pravosuđa biti apsolutni prioritet Vlade u proces EU interagcija.

Vlada će, kako je navela Gorčević, imati nultu toleranciju na korupcju i organizovani kriminal.

„Potrudićemo se da se rezultati na terenu u vezi sa procesuiranjem zvučnih slučajeva mogu u kasnijim fazama postupka okončati pravosnažnim presudama“, rekla je Gorčević, dodajući da očekuju nastavak stručne podršle EU i razumijevanje da se bilans rezulata ne može ostvariti preko noći.

Ona je kazala da očekuje da će Skupšina bez odlaganja pristupiti konsultacijama o prioritetnim imenovanjima u pravosuđu koja zahtihevaju kvalifikovanu većinu kako ne bi bio propušten „povoljan vjetar proširenja“.

„Nužno je da što prije, još ove godine, na djelu demonstritamo sposobnost da prevaziđemo političke razmirice, okupimo se oko strateškog prioriteta i u Skupštini ispunimo našp dio zadatka“, naglasila je Gorčević.

U narednom periodu, kako je rekla, uradiće sve da ojačaju pregovaračku strukturu.

„Nećemo stati sve dok ne ubrzamo proces EU integracija. To dugujemo prije svega građanima CG“, istakla je Gorčević.

Gorčević je, odgovarajući na pitanje novinara, kazala da je rano da licitiraju imenom glavnog pregovarača i da je procedura u toku.

„Razgovaramo sa nekoliko ljudi koji su kandidati za glavnog pregovarača, u pitanju su osobe visoke stručnosti, autoriteta i mogu da iznesu proces na najbolji mogući način“, rekla je Gorčević.

Ta pozicija je, kako je dodala, jedna od najvažnih kada su u pitanju EU integracije.

„Kada je u pitanju rok kada ćemo ga imenovati, mi smo u proceduri donošenja određenih odredbi i zakonskih okvira kako bi se pozicija glavnog pregovarača vratila u Ministarstvo evropskih poslova“, kazala je Gorčević.

Ona je navela da se nada da će u narednih mjesec ta osoba početi da radi.

