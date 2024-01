Popa: Crna Gora treba da završi reforme na čekanju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da završi nekoliko reformi koje su na čekanju i onda da zatvara poglavlja, od kojih su brojna sa tehničke strane spremna za zatvaranje, poručila je ambasadorka Evropske unije (EU) u Podgorici Oana Kristina Popa.

Ona je, na sjednici Odbora za evropske integracije, kazala da se raduju Međuvladinoj konferenciji krajem januara.

„Svjesni smo da je nekoliko prethodnih godina Crna Gora propustila neke dobre prilike da napreduje u procesu evropskih integracija. Međutim, danas nijesam ovdje da govorim o prošlosti, već o budućnosti i sadašnjosti i novom zamahu za proširenje“, rekla je Popa.

Prema njenim riječima, prozor mogućnosti za Crnu Goru, da ubrza tempo reformi i dodatno se pribiži EU, širom je otvoren.

Popa je pohvalila Crnu Goru za, kako je navela, odličnu završnicu 2023. i veoma jasnu i odličnu perspektivi za ovu godinu.

„Poruka koju je predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen prenijela tokom posjete Zapadnom Balkanu je bila veoma jasna – Crna Gora sada mora da bude u potpunosti fokusirana na svoj cilj pristupanja EU“, kazala je Popa.

Ona je rekla da je pristupanje EU zasnovano na zaslugama i dodala da je važna i regionalna saradnja.

Popa je istakla da postoji veoma snažna podrška država članica EU i generalni konsenzus da je proširenje sada strateški cilj i da će ostati jedan od prioriteta.

„Radujemo se Međuvladinoj konferenciji krajem januara. Kada se to okonča, država treba da završi nekoliko reformi na čekanju u odnosu na poglavlja 23 i 24 i onda da nastavi da zatvara poglavlja, od kojih su brojna spremna sa tehničke strane“, kazala je Popa.

Ona je poručila da je od ključnog značaja da se i Skupština i Vlada sada fokusiraju na integraciju države u EU.

To, kako je dodala Popa, zahtijeva građenje konsenzusa o ključnim reformama između vladajuće većine i opozicije.

Ona smatra da je kraj prošle godine pokazao da je to moguće.

„Završili ste imenovanje sedmog sudije Ustavnog suda, nedostajućih članova Sudskog savjeta, usvojen je budžet, sada ostaje imenovanje vrhovnog državnog tužioca“, navela je Popa.

Ona je poručila da nakon toga treba da se obezbijedi funkcionalnost sistema.

„Ali, sa ovim imenovanjima na visokom nivou lakše je srediti ostale stvari unutar sistema i završiti reforme za privremena mjerila, nadamo se do juna ove godine“, kazala je Popa.

Ona je ukazala na predstojeće izbore za Evropski parlament i na to da će nova EK biti izabrana do kraja godine.

„Tako da je potrebno da Crna Gora jasno pokaže gdje stoji“, dodala je Popa.

Ona je poručila da su sljedeći mjeseci jako važni, navodeći da imaju razloga da vjeruju da će sljedeći godišnji izvještaj imati mnogo pozitivniji ton, jer je kraj prethodne godine pokazao značajan napredak.

Popa je kazala da se u procesu usklađivanja legislative sa pravnom tekovinom EU očekuju da se Crna Gora konsultuje sa Komisijom prije zakonodavnih promjena.

„Potrebna je sveobuhvatna komunikacija za EK, i onda je nama lakše da razumijemo određeni interes za Crnu Goru u tom pogledu. Previše puta se u prošlosti desilo da smo saznavali za ovakve stvari iz medija“, rekla je Popa.

Međutim, kako je kazala, kraj godine donio je mnogo bolju komunikaciju između crnogorskih institucija i EK, i to je primijećeno.

Popa je ukazala da još postoji zabrinutost u odnosu na korupciju i dodala da je potreban djelotvoran sudski odgovor na stare slučajeve nasilja nad novinarima.

Ona je istakla da je potrebno revidirati medijski okvir, koji je na čekanju i kasni.

“Pozdravljamo konstituisanje Odbora za izbornu reformu, nadamo se da će brzo početi sa radom, preporuke OEBS-a su na čekanju”, kazala je Popa.

Ona je podsjetila da su pozvali Skupštinu da ne usvaja izmjene zakona o elektronskim komunikacijama prije konsultacija sa EK.

“Ne govorim vam šta da radite, već da ispoštujete procedure i status u kojem ste kao država koja pregovara, i ne samo to nego i lider u tom procesu”, kazala je Popa.

To je, kako je rekla, veoma bitan zakonodavni akt, koji mora biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU.

Popa je, govoreći o odnosu između Crne Gore i Hrvatske, kazala da ne želi da komentariše previše, jer je to bilateralno pitanje.

Ona je poručila da je veoma važno da bilateralna pitanja ostanu na bilateralnom nivou i da se ne uvode u pitanje evropske integracije.

„Zato što je ideja da se dio sposobnosti države kandidatkinje ogleda u tome, u njenoj sposobnosti da sama rješava bilateralna pitanja. Tako da vjerujemo da Hrvatska i Crna Gora ovo mogu riješiti same, kroz dijalog“, navela je Popa.

Na pitanje poslanika Pokreta Evropa sad Miloša Pižurice da li i dalje važi princip regate, ona je odgovorila potvrdno, dodajući da je pristupanje EU zasnovano na zaslugama.

„Crna Gora je najviše napredovala, međutim, tu nema takmičenja. Vi sa Zapadnog Balkana se ne takmičite sa istočnim partnerima“, kazala je Popa.

Ona je poručila da se može razviti dobra interregionalna saradnja u okviru koje se mogu podijeliti iskustva i naučene lekcije sa istočnim partnerima.

„Puno je razlike između te dvije regije, ono što je važno je da svi idu u istom pravcu“, dodala je Popa.

Na pitanje na koji način, u širem geopolitičkom kotekstu, države članice i EU gledaju na proces proširenja, ona je ponovila da postoji novi zamah i da su sve države članice saglasne oko važnosti proširenja.

„Crna Gora sada zaista radi na reformama i postiže rezultate. Pokazali ste u prošla dva, tri mjeseca da ste u stanju da postižete rezultate, i treba da ostanete fokusirani na to“, navela je Popa.

Ona je, odgovarajući na pitanje poslanice URA-e Ane Novaković Đurović da li je realno da se dobiju završna mjerila sa ovakvim stanjem u pravosuđu i izostankom epiloga za najteža krivična djela u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala, kazala da je jedini odgovor građenje jakih institucija.

„Bilo da govorimo o korupciji, ili infiltraciji organizovanog kriminala u institucije, nema drugog odgovora bez građenja jakih institucija“, istakla je Popa.

To je, kako je poručila, proces koji zahtijeva mnogo vremena.

„I naravno, nijesmo ni mi nerealni, to se neće desiti preko noći. Bitno je da vidimo napredak u jačanju institucija. Mislim da ste dobro počeli“, rekla je Popa.

Potrebno je, kako je kazala, da se završe imenovanja na visokom nivou.

„Ustavni sud, Sudski savjet, vrhovni državni tužilac nadamo se sljedeće sedmice, potrebno je da imamo ljude na tim pozicijama kako bismo nastavili posao niže u pravosudnim strukturama“, navela je Popa.

Ona je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Mihaila Anđušića koja su konkretna očekivanja od Ministarstva evropskih poslova (MEP) i glavnog pregovarača, kazala da svi treba da razumiju da te dvije institucije imaju koordinirajuću ulogu.

One, kako je rekla, nadgledaju ministarstva kako bi resori nastavili sa sprovođenjem potrebnih reformi u procesu pristupanja.

Popa je, odgovarajući na pitanje kako bi ocijenila aktivnosti MEP-a koje se odnose na obnovu pregovaračke strukture, navela da nije lako finalizovati strukturu.

„Dio institucionalne memorije je sačuvan, još se traže ljudi za neke ključne pozicije, ali imamo razloga za optimizam. Kvalitet je bitniji nego brzina“, rekla je Popa.

Prema njenim riječima, u procesu evropskih integracija dvije stvari su apsolutno potrebne i ne mogu jedna bez druge.

„Prva je politička volja i politički konsenzus, a druga javna podrška. Javna podrška je konstantna, međutim, politička volja je išla gore – dolje“, navela je Popa, dodajući da se ne može ostvariti napredak u procesu bez političke volje.

Političari, kako je kazala, moraju da na djelima pokažu ono što govore.

Popa je, odgovarajući na pitanje, poručila da prava manjinskih naroda treba da se poštuju, da oni moraju biti dio političkih procesa i veoma jak glas u procesu donošenja odluka.

„I kada je u pitanju zastrašivanje, EU ima nultu toleranciju prema takvim pokušajima“, kazala je Popa.

Odgovarajući na pitanje koja poglavlja Crna Gora može privremeno zatvoriti do kraja godine, ukoliko do kraja juna dobije završna mjerila za 23 i 24, ona je rekla da postoje novi zamah i snaga, ali da predstoji ogroman rad.

„Kada gledamo na poglavlja spremna za zatvoranja, to su uglavnom ekonomska i finansijska, koja se odnose na tehničke stvari, na prilagođavanje zakona pravnoj tekovini EU“, navela je Popa.

Pižurica je kazao da je skoro cijelo crnogorsko društvo ima zajednički cilj – pristupanje države EU.

Taj zajednički cilj, prema njegovim riječima, treba da bude ostvaren u relativno razumnom roku.

Pižurica je poručio da je Vlada u potpunosti posvećena evropskim integracijama.

„Zajednički cilj parlamenta je da olakša put naše države ka EU. Dosadašnja saradnja u parlamentu daje nam optimizam da će se to desiti u razumnom roku“, naveo je Pižurica.

Prema njegovim riječima, parlamentarna većina je potpora Vladi u njenim aktivnostima u vezi sa evropskim putem Crne Gore.

„Rekao bih da imamo podršku i naših kolega iz opozicije koje su, takođe, imale uticaj na donošenje odluka važnih za evropski put“, istakao je Pižurica.

Novaković Đurović je istakla je da je za Građanski pokret URA evropski put apsolutni prioritet i da će biti konstruktivni i na plenumu dati podršku dobrim personalnim rješenjima.

Ona je kazala da neće glasati za rješenja koja ne zadovoljavaju kriterijume kvaliteta.

Novaković Đurović je rekla da u Crnoj Gori na dnevnom nivou prepiske sa Skaj aplikacije ukazuju na ono što piše u izvještaju – infiltriranost kriminalnih struktura u rad institucija u prethodnim godinama i decenijama, kao i na zloupotrebu institucija od pojedinaca.

„Kao što svi vidimo, neefikasnost sudova dovodi do toga da se lica koja se povezuju sa kriminalnim klanovima i optužena su za najteža krivična djela puštaju da se brane sa slobode, i epilog ovakvih slučajeva se ne zaokružuje na pravi način“, navela je Novaković Đurović.

Poslanik Bošnjačke stranke Amer Smailović kazao je da je izvještaj EK za prošlu godinu loš i da pokazuje stagnaciju u napredovanju ka EU.

„Ohranrbuju poruke koje čujemo od vas i sa svih ostalih adresa EU. Podrška građana ovom procesu ne pada, to je nešto što treba da nam da vjetar u leđa da se još snažnije založimo da što prije ispunimo sva mjerila i da zatvaramo poglavlja“, naveo je Smailović.

Poslanica Demokrata Anđela Vojinović smatra da su aktuelni saziv Skupštine i nova Vlada naravili ogroman korak za veoma kratko vrijeme.

„Sugurna sam da ćemo nastaviti ovim tempom i u maniru dobre saradnje Vlade i Skupštine, Vlade i institucija EU, kao i parlamentarne većine i opozicije kada su u pitanju teme koje se tiču evropskih interacija“, rekla je Vojinović.

Predsjednik Odbora za evropske integracije Ivan Vuković kazao je da današnja rasprava svjedoći o posvećenosti evropskih partnera i političkih predstavnika u Skupštini ideji pristupanja Crne Gore EU.

„Siguran sam da mogu kazati u ime svih da smo dodatno ohrabreni i motivisani u dijelu koji se tiče ispunjvanja naših obaveza kao najvećeg zakonodavnog doma. Atmosfera je bez dileme odlična i to se osjeća, to sve treba da nas raduje“, naveo je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS