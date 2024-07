Popa: Crna Gora da očuva pozitivan zamah na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da očuva pozitivan zamah na evropskom putu, kroz najširu političku podršku za ključne reforme iz evropske agende, poručila je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ona je to kazala tokom oproštajnog susreta sa potpredsjednikom Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksom Bečićem.

Popa je, kako je saopšteno iz Bečićevog kabineta, izrazila zadovoljstvo zbog dugogodišnje veoma korektne i uspješne saradnje koju je imala sa Bečićem.

“Sjećam se da je moj prvi zvanični sastanak kada sam započela mandat 2020. godine bio sa Vama kao tadašnjim predsjednikom Skupštine“, navela je Popa.

Ona je rekla da su nakon toga imali mnogo sastanaka za četiri godine, ali uvijek na otvoren, iskren i prijateljski način.

Popa je istakla da joj je drago što veliki uspjeh Crne Gore dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) koincidira sa završetkom njenog mandata.

„Pravi put za Crnu Goru je da očuva ovaj pozitivan zamah kroz najširu političku podršku za ključne reforme iz evropske agende”, poručila je Popa.

Bečić je zahvalio Popi na značajnom doprinosu dinamiziranju evropskog puta Crne Gore i naveo da je zadovoljan što je, na kraju mandata, svjedočila izuzetno pozitivnim rezultatima i vijestima o evropskoj budućnosti Crne Gore.

„Neizmjerno smo zahvalni na pomoći i podršci koju ste pružili Crnoj Gori na putu ka EU. Nažalost, Vaš mandat u Crnoj Gori se završava, ali najbolji način da ga okončate je krunisanje Vašeg dugogodišnjeg rada i uspješnog mandata dobijanjem IBAR-a i usmjeravanjem Crne Gore ka finalizaciji evropskog puta”, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora se sada nalazi na važnoj prekretnici na evropskom putu.

„Rezultati koje smo postigli deblokadom ključnih institucija, usvajanjem brojnih zakona i sprovođenjem mnogih reformi u različitim sferama, uz poseban naglasak na rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, omogućili su nam dobijanje IBAR-a i veliki evropski korak naprijed“, rekao je Bečić.

On je poručio da još predanije i odlučnije nastavljaju, kako bi do kraja godine bio zatvoren set pregovaračkih poglavlja.

„Imamo veliki konsenzus u društvu oko evropskog puta, tako da se nadam odgovornosti svih aktera, nastavku dobrih vijesti, a siguran da ćete vi uvijek biti snažan podržavalac evropskog puta Crne Gore i da ćemo se zajedno radovati kada budemo slavili Crnu Goru kao 28. članicu EU”, naglasio je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS