Ponovo odgođeno suđenje Medenici

Podgorica, (MINA) – Suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, njenom sin Milošu i ostalim okrivljenima, odgođeno je za 4. i 5. jul.

Medenica je jutros u pratnji advokata stigla u podgorički Viši sud, prenosi Portal RTCG.

Suđenje je u četvrtak odloženo jer na ročište nijesu došla dvojica optuženih Bojan i Marko Popović.

Vanraspravno vijeće Višeg suda potvrdilo je 15. februara optužnicu protiv Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića i Milice Vlahović Milosavljević, koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo 17. oktobra prošle godine.

Optužnicom su obuhvaćeni i Marko Vučinić, Milorad Medenica, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Goran Jovanović i „Kopad Company“ Nikšić.

Optužnica je podignuta za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

SDT je podiglo optužnicu i za krivična djela omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

