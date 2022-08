Položaj mladih da bude u fokusu donosilaca odluka

Podgorica, (MINA) – Mladima treba omogućiti da budu kreatori omladinskih politika i efektivni dio svih društveno-političkih procesa, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su (NVO), povodom 12. avgusta – Međunarodnog dana mladih, kazali da, nažalost, nema razloga za slavlje u oblasti zaštite mladih i unapređenja njihovog položaja, jer se problemi sa kojima se suočavaju ne rješavaju.

Kako su rekli, mladi u Crnoj Gori su predugo samo dekor političkim partijama, počev od izbornih programa, preko izostanka suštinskog uključivanja u procese odlučivanja ili uopšte u rad ključnih partijskih organa, do loše pozicioniranosti na izbornim listama.

„CGO cijeni da mladima treba omogućiti da budu kako kreatori omladinskih politika, tako i efektivni dio svih društveno-političkih procesa“, navodi se u saopštenju.

Iz te NVO su apelovali na radnu grupu da u novoj strategiji za mlade za period od ove do 2026. godine, koja se trenutno priprema, i njenom pratećem akcionom planu, adresira probleme na učinkovit način.

Koordinatorka programa Aktivno građanstvo, Željka Ćetković, kazala je da su mladi sve više okrenuti odlasku iz zemlje, umjesto da znanje i vještine ulože u svoju i budućnost društva u Crnoj Gori.

„Nije neočekivano, iako jeste zabrinjavajuće, da u situaciji u kojoj njihovi problemi i potrebe ostaju hronično neadresirani, mladi žele otići“, rekla je Ćetković.

Ona je kazala da se, pored dugogodišnjih opomena da postoji „odliv mozgova“, čini da to pitanje ostaje van prioriteta donosilaca odluka.

Ujedinjene nacije (UN), kako je navela Ćetković, ove godine stavljaju fokus na problem ejdžizma, odnosno diskriminaciju po osnovu godina, u ključnim oblastima za mlade – zapošljavanju, političkoj participaciji, zdravstvenoj zaštiti i ostvarivanju pravde.

Ona je dodala da UN, takođe, notiraju i ulogu mladih u pandemiji COVID-a.

Prema riječima Ćetković, mladi u Crnoj Gori, takođe, imaju te probleme, iako se oni „stavljaju pod tepih“.

Ona je dodala da se mladi u Crnoj Gori suočavaju i sa problemom pada kvaliteta obrazovanja i neusklađenosti obrazovnog sistema sa tržištem rada.

„Imajući u vidu da životne prilike zavise od obrazovanja, jasno je da ako obrazovanje nije na zadovoljavajućem nivou, mladima se ograničavaju mogućnosti dobijanja adekvatno plaćenog posla“, kazala je Ćetković.

Samim tim, kako je dodala, mladi će biti prinuđeni ili da rade više poslova, ili da zavise od roditelja i staratelja, što širi kompleksnost problema na druge kategorije u društvu.

