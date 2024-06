Živković: Ukoliko dođe do hapšenja Đukanovića odgovor će biti radikalan

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković kazao je da će, ukoliko dođe do hapšenja bivšeg predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića, odgovor biti radikalan.

“To znači da ćemo se organizovati dovoljno dobro da ćemo takve naume spriječiti”, kazao je Živković u emisiji “Drugačija radio veza” na radiju Antena M.

Na pitanje može li se najavljivano hapšenje staviti u kontekst straha od povratka DPS-a na vlast, Živković je kazao da ne vjeruje da postoji bilo kakva indicija ili sumnja koja bi mogla da prouzrokuje navode u medijima o tome da će doći do hapšenja Đukanovića.

“Kada kažem „indicije“, govorim o dokazima ili činjenicama koje bi na to upućivale. Čuo sam i kroz intervju Đukanovića da je vodio računa o tome šta je radio u posljednjih 30 godina tokom bavljenja politikom, računajući da će doći neki momenat da će oni koji odavno već priželjkuju i stanizuju njegov lik i djelo, doći u poziciju da možda kroz iskazanu namjeru dođu do svog nauma i cilja“, rekao je Živković.

On je dodao da nije prvi put da politička konkurencija DPS-a najavljuje da bi trebalo uhapsiti Đukanovića.

Novina je, kako je rekao Živković, da su oni koji su to govorili bili opozicija, a sada su u strukturama vlasti.

“Ako postoji takva namjera i ako neko misli da će političkim uticajem ili instrumentalizacijom pravosuđa da pokrene i nastavi spiralu revanšizma ili da kroz iskazanu namjeru eventualno krene u takav naum, onda nemojte imati dilemu da će odgovor biti radikalan“, poručio je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS