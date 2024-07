Živković: Parlamentarna većina udaljava Crnu Goru od evropskog sistema vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina udaljava Crnu Goru od evropskog sistema vrijednosti, ocijenio je lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković na sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte i predstavnicom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz DPS-a, ispred zemalja Kvinte, na sastanku su bili ambasadori Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke Njemačke Peter Felten, Velike Britanije Don Meken, Italije Andreina Marsela i Francuske An Mari Maske, dok je ispred Delegacije EU sastanku prisustvovala zamjenica šefa političkog sektora Laura Zampeti.

Živković je predstavnike diplomatskog kora upoznao sa aktivnostima unutarpartijske reforme koja je u završnoj fazi.

On je ocijenio da je DPS uspješno obavila reformski proces i novim rukovodstvom potvrdio da ima snagu i kredibilitet što se potvrđuje rezultatima izbora na lokalnom nivou i trendom rasta podrške biračke javnosti.

Živković je podsjetio na konstruktivnu ulogu DPS-a u opozicionim klupama i ponovio čvrstu opredjeljenost i posvećenost partije očuvanju nacionalnih interesa Crne Gore i njenog evropskog kursa.

On je pozdravio dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“I ukazao da to ne mijenja činjenicu da akteri parlamentarne većine u realnosti udaljavaju Crnu Goru od evropskog puta i evropskog sistema vrijednosti, što se ogleda u kontinuiranoj političkoj nestabilnosti unutar parlamentarne većine, urušavanju institucija sistema, pogotovo u oblasti pravosuđa i bezbjednosti, kao i konstantnom pokušaju mijenjanja građanskog karaktera crnogorskog društva”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici diplomatskog kora naglasili da je presudno važno očuvanje inkluzivnog međupartijskog dijaloga i najšire političke podrške za ključne predstojeće reforme u interesu Crne Gore i njene evropske budućnosti.

“Ambasadori su pozdravili konstruktivnu opozicionu ulogu DPS-a koja je podržala usvajanje zakonskih rješenja koja su bila preduslov za dobijanje IBAR-a”, dodaje se u saopštenju.

Potpredsjednik DPS-a Ivan Vuković ponovio je da DPS ima principijalan odnos prema politikama koje su u funkciji emancipacije crnogorskog društva, multietničkoj demokratiji i evropskoj perspektivi Crne Gore.

Govoreći o vladavini prava, on je ukazao na brojne konkretne primjere koji potvrđuju kršenje vladavine prava od strane političkih subjekata koji vrše vlast.

Šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić ukazao je na brojne anomalije u radu Skupštine, ističući ulogu predsjednika Vlade Milojka Spajića koji, prema njegovim riječima, uz podršku parlamentarne većine kontinuirano ignoriše ustavnu obavezu da podliježe parlamentarnom nadzoru.

