Živković: Niko trenutno nema potrebnu podršku da bi dobio mandat

Podgorica, (MINA) – Nijedan politički subjekt ili pojedinac trenutno nema potrebnu podršku za dobijanje mandata za formiranje nove vlade, kazao je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijaliste (DPS) Danijel Živković.

On je novinarima na Cetinju rekao da je to zaključio u razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, koji je danas započeo konsultacije o mandataru za sastav nove vlade.

Živković kazao da je sa Milatovićem razgovarao o aktuelnoj društveno-političkoj situaciji, kao i o tome da li u ovom monetu u Crnoj Gori postoji politički subjekt ili pojedinac koji bi došao sa potpisima 41 poslanika podrške za dobijanje mandata.

„Zaključio sam na bazi razgovora da do sada niko nije došao sa potrebnim nivoom podrške kako bi dobio mandat od predsjednika države“, rekao je Živković.

On je ponovio ranije iznijetu ocjenu da bez koalicione liste Zajedno, koju je predvodio DPS, nema stabilne, evropske Vlade.

„Ako neko želi da se bavi određenim političkim manevrima, da ponovo eksperimentiše u Crnoj Gori, nije problem, mi ćemo opet biti državotvorna, jaka, kritički nastrojena opozicija“, poručio je Živković.

Na pitanje da li je sa liderom Pokreta Evropa sad (PES) Milojkom Spajićem imao neformalnih pregovora oko formiranja vlade, Živković je rekao da do sada tih razgovora nije bilo.

Upitan da li očekuje da PES, ukoliko ne uspije postići dogovor sa političkim subjektima sa kojima sad pregovora, pozove DPS u vladu, Živković je kazao da će razgovori, ukoliko ih budu vodili, morati biti do kraja ozbiljni i odgovorni prema onome što su prvenstveno državni interesi.

Živković je istakao da ne “hitre” da budu vlast u Crnoj Gori.

„Želimo da budemo dio vlasti koja poštuje osnovne principe i vrijednosti, koji podrzumijevaju prije svega očuvanje građanskog karaktera društva i ostvarivanje ključnog vanjskopolitičkog cilja, a to je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. To su principi na kojima možemo sarađivati“, poručio je Živković.

Komentarišući izjavu Spajića da vjeruje da je uspio da uvjeri Milatovića da ima većinu za formiranje vlade, Živković je ponovio zaključak sa sastanka – da za sada nema većine od 41 poslanika, na osnovu čega bi se moga dodijelio mandat.

„Šta god Spajić mislio u ovom monentu, vjerovatno je to na bazi njegovog utiska. Do sada niko nije donio 41 potpis pdorške na osnovu kojih bi Millatović do kraja bio uvjeren da može taj mandat povjeriti“, rekao je Živković.

On je kazao da će konsultacije trajati narednih mjesec.

„Nakon tih 30 dana, bez obzira da li će potpisi doći ili ne, ili na bazi utiska predsjednika, vjerovanto će biti povjeren mandat ili ćemo ići na nove izbore“, rekao je Živković.

Na pitanje da li je bliže formiranje Vlade ili prijevremeni izbori, Živković je rekao da je sada to teško reći.

„Sačekajte da vidimo kako će proći konsultacije, pa ćemo na toj bazi čuti i predsjednika države šta ima da kaže“, kazao je Živković.

On je ocijenio da u razgovorima PES-a sa političkim subjektima nema ozbiljnosti.

„Da je ima već danas bi smo imali priliku da svjedočimo formiranoj Vladi. Pošto nema ozbiljnosti u razgovoirma, očigledno da nas čeka period nastavka političke nestabilnosti u Crnoj Gori“, dodao je Živković.

