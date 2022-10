Živković: Nećemo učestvovati u radu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) neće učestvovati u radu Skupštine i dati legitimitet predsjednici parlamenta i poslanicima koji na dnevni red stavljaju tačke koje nijesu pripremljene, rekao je poslanik DPS-a Danijel Živković.

Živković je, na konferenciji za medije, kazao da je današnje zasijedanje prevashodno sazvano da bi se biralo četvoro sudija Ustavnog suda.

“Imali ste priliku da vidite kakva je bila rasprava na Ustavnom odboru. Nažalost, poslanici većine od 30. avgista nijesu imali političke volje da dođe do potpunog konsenzusa”, rekao je Živković.

Kako je naveo, takvog dijaloga nije bilo, a teret odgovornosti se pokušava prebaciti na DPS, Socijaldemokratsku partiju (SDP), Socijaldemokrate i Liberalnu partiju (LP).

On je kazao te partije nemaju odgovornost za trenutno stanje i napomenuo da su se sudije Ustavnog suda mogle izabrati u julu.

“Cilj današnjeg zasijedanja i ovakav odnos prema izboru sudija Ustavnog suda samo su dokaz da se ne želi doći do izbora sudija”, rekao je Živković.

On je, komentarišući predlog da se dnevni red sjednice Skupštine dopuni inicijativom za smjenu ministara Ranka Krivokapića i Raška Konjevića, kazao da je na kolegijumu jasno dogovoreno da nema dopuna dnevnog reda.

Kako je saopštio, odgovornost za sazivanje sjednice i dopunjanje dnevnog reda je na predsjednici Skupštine Danijeli Đurović.

“Predsjednica Skupštine je bila upozorena da, stavljajući ovakvu dopunu dnevnog reda, direktno krši Ustav i Poslovnik i ulazi u zonu krivične odgovornosti”, kazao je Živković.

On je naveo da Vlada, kojoj je izglasano nepovjerenje, ne može tražiti smjenu ministara.

“I pored svih upozorenja Đurović je odlučila da to stavi na dnevni red. Ovo je put da se ugrožava institucionalni kapacitet države i odgovornost snosi ona”, kazao je Živković.

On je ocijenio da neko želi da pobere simpatije jednog dijela biračkog tijela uoči izbora u nedjelju.

“Klub poslanika DPS-a neće legitimisati jedan ovakav proces, a sigurno nećemo učestvovati u radu Skupštine i dati legitimitet predsjednici i poslanicima koji na dnevni rad stavljaju tačke koje nijesu pripremljene”, rekao je Živković.

Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović Stanković rekla je da tu stranku niko nije zvao da sa njima komunicira, ocijenivši da to znači da ne postoji stvarna želja da se dođe do dvotrećinske većine.

Ona je kazala da je politički i pravni nonens da “smijenjeni premijer smjenjuje smijenjene ministre”.

“Što se tiče SDP-a, mi ćemo protiv predsjednice Skupštine podnijeti krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja”, najavila je Vuksanović Stanković.

Poslanik SD-a, Boris Mugoša, ponovio je da premijer Dritan Abazović može tražiti promjene u sastavu Vlade, samo u toku trajanja mandata Vlade.

„Od 19. avgusta, smijenjeni premijer nije mogao da traži promjene u sastavu vlade. Sugerisao sam da vrati zahtjev predsjednika Vlade i objasni mu da taj zahtjev nije validan jer nema pravo da, kao smijenjeni premijer, smijeni smijenjene ministre“, rekao je Mugoša.

On je kazao da se radi o političkoj i pravnoj besmislici.

„Ne možemo da odlučujemo na sjednici gdje se tako grubo prekšio Poslovnik i da dajemo legitimitet takvom urušavanju institucija“, rekao je Mugoša.

Mugoša je kazao da je neprimjereno da im lekcije o Evropi drže pojedini politički subjekti.

Poslanik Liberalne partije (LP) Andrija Popović je kazao da, ukoliko trenutni predlog za izbor sudija prođe, u Ustavnom sudu neće biti pripadnika manjinskih naroda.

„Ovaj predlog zato nije smio da dođe na plenumu. Želimo da Ustavni sud postane funkcionalan, ali 26 mjeseci traje agonija u kojoj su Demokratski front i URA svojim glasanjem na Odboru to spriječili“, naveo je Popović.

On je kazao da novi javni poziv ide vjerovatno već od ponedeljka.

