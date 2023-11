Živković: Kandidovaću se za predsjednika DPS-a

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković saopštio je da će se kandidovati za predsjednika te stranke.

On je u emisiji Argumenti, na Televiziji Crne Gore, na pitanje o stranačkoj kandidaturi, kazao da se DPS, ali i Crna Gora, nalaze pred ozbiljnim izazovima.

Živković je rekao da vjeruje da bi svako odstupanje sa pozicija značilo potpunu neodgovornost i izbjegavanje izazova.

“Zbog toga ću podnijeti kandidaturu za predsjednika partije na narednim neposrednim izborima”, kazao je Živković.

On je, kako prenosi portal RTCG, rekao da nema saznanja o eventualnim kandidatima za lidera stranke, ali je ocijenio da je dobro da ih bude više.

Kako je naveo Živković, reformski proces partije je započet još 2016. godine, kada su omogućili mlađim ljudima da budu poslanici.

“Sada je red da nova generacija političara odgovori na izazove pred kojima je naše društvo. Reforme podrazumijevaju drugačiji pristup, naročito nakon gubitka vlasti 2020. godine. Opoziciono djelovanje mijenja modele funkcionisanja”, naglasio je Živković.

Na navode da bi funkcioner DPS-a Duško Marković mogao da osnuje novu partiju, Živković je rekao da u toj partiji postoje različita mišljenja, ali ne i bilo kakva vrsta podjela.

“Marković će biti dio funkcionalne cjeline DPS-a dok on to bude želio. Njegovo mišljenje cijenimo i uvažavamo, ali se ne mogu složiti sa njegovom ocjenom rada kluba poslanika. Oštra je ocjena bila i na račun rada mlađih kolega, ali svako ima pravo na svoj pogled u odnosu na aktuelnu političku i društvenu situaciju”, kazao je Živković.

On je rekao da nije stekao utisak da će se sigurno desiti formiranje stranke, “već pokušaj da se objedini djelovanje državotvornog i evropskog bloka”.

Na temu izbora čelnih ljudi u pravosuđu, Živković je kazao da postoji određene nedoumice, uključujući pravne.

“Pitanje je da li novi saziv parlamenta, koji je drugačiji po konfiguraciji, može birati ona kadrovska rješenja u pravosuđu koja su izabrana od prethondog saziva. Znam ocjene da je Skupština institucija u kojoj se po Ustavu biraju čelni ljudi u pravosuđu, ali je upitno da li se unaprijed pisana rješenja mogu donijeti i u novom sazivu”, rekao je Živković.

On je istakao da su u DPS-u bili uzdržani po pitanju sedmog sudije Ustavnog suda, budući da dogovora među partijama manje brojnih naroda nije bilo.

“Da li će doći do izbora sljedeće sedmice, ne mogu to komentarisati, a partija će izaći sa stavom”, dodao je Živković.

On je istakao da, dok se ne ispuni svaki uslov u vezi popisa, DPS neće učestvovati u procesu.

“Popis je nemoguće spovesti bez ispunjenja uslova, nije jednostavno bilo za mjesec obezbijediti dovoljan broj popisivača, a kamoli za sedmicu animirati instruktore i dodatne popisivače”, rekao je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS