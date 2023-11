Živković: DPS neće učestovati na ovako organizovanom popisu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) neće učestvovati na popisu stanovništva koji treba da počne sjutra, najavio je vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković.

Predstavnici vlasti, opozicije i manjinskih savjeta i vijeća potpisali su sporazum o uslovima za održavanje Popisa.

Živković je na konferenciji za novinare kazao da su ranije najavili da neće učestvovati u popisu, ukoliko se ne ispune svi uslovi iz sporazuma za njegovo održavanje.

“Na današnji dan možemo konstatovati da nijesu ispunjeni svi uslovi iz sporazuma i da s obzorom da to DPS u ovako organizovanom popisu ne može učestvoati”, poručio je Živković.

