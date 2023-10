Živković: Ako institucije ne odgovore do kraja dana predložićemo bojkot popisa

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske partije socijaliste (DPS) će, ukoliko do kraja radnog dana ne dobije odgovor institucija na zahtjev za odlaganje popisa, predložiti bojkot tog procesa, kazao je vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković.

On je, na konferenciji za novinare, ponovio da je stav DPS-a da nema ambijenta za održavanje regularnog popisa, jer nijesu pripremljeni adekvatni uslovi.

“Kome nije bilo jasno za šta služi popis, juče je imao prilike da se uvjeri. Juče je jasno bilo da je cilj popisa etnički inženjering“, rekao je Živković.

On je kazao da je od lokalnog preko državnog nivoa, kroz medijsku kampanju i uključivanje vjerskih poglavara i poziva patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija kako bi građani trebalo da se izjasno, jasno da je cilj popisa nacionalno prebrojavanje, odnosno etnički inženjering.

“Ako tome dodamo i jučerašnje upozorenje direktora Monstata da će građani biti kažnjavani ako se desi bojkot popisa i ne budu se izjasnili na ovako pripremljenom popisu, onda je jasno da se i Monstat stavio u funkciju onih koji žele da sprovedu etnički inženjering“, rekao je Živković.

On je istakao da takvo kažnjavanje nije utemljeno na činjenicama, ni u Zakonu o popisu.

Živković je naveo da će pravni tim DPS-a izaći sa jasnom argumentacijom da nije moguće da se građani kažnjavaju ukoliko dođe do bojkota popisa.

“Danas je finalni rok da dobijemo odgovore od institucija, a prvi zahtjev je da dođe do odlaganja popisa. Čekamo do kraja radnog dana, ako ne dobijemo odgovore Predsjedništvo DPS-a će Glavnom odboru predložiti da se popis bojkotuje“, rekao je Živković.

On je kazao da u odgovorima Monstata na zahtjeve DPS-a jasno stoji da nema bilo kakve potrebe da se vrši kontrola popisa.

Živković je upitao Monstat i druge nadležne institucije u čemu je problem da popis bude kontrolisan.

„Zašto institucije ne žele kontrolu ovog procesa, ako je kontrola postojala 2003. i 2011. godine“, rekao je Živković.

On je istakao da su ispostavili iste zahtjeve prema onima koji danas vrše vlast.

„Da li postoji bilo šta novo što smo kazali u odnosu na 2003. i 2011. godine. Očigledno je interes vlasti da dobiju već pripremljene rezultate popisa kroz falsifikovanje podataka“, naveo je Žiković.

On je kazao da je biši režim, za koji sadašnja vlast govori da je bio autoritaran, 2003. i 2011. godine dao mogućnost kontrole procesa.

„Dobili smo odgovor od Monstata da se proces ne može kontrolisati od političkih subjekata“, rekao je Živković.

On je kazao da su 2011. godine u popisnim komisijama bili predstavnici političkih, pa i opozicionih subjekata.

„Mogli smo tada reći da nema potrebe za tim, da nema potrebe za kontrolom procesa, ali smo htjeli da svi imaju uvid u podatke koji se prikupljaju na terenu. Zašto bismo bilo šta fingirali, sakrivali“, rekao je Živković.

On je ocijenio da je cilj odsustva kontrole da se dobiju podaci koji su unaprijed pripremljeni.

Živković je kazao da DPS nema problema da se u opštinama u kojima oni vrše vlast popis potpuno iskontroliše.

„Interes vlasti je da se taj proces ne iskontroliše, nego da se dobiju fingirani i netačni podaci“, naveo je Živković i dodao da povjerenje u proces ne postoji.

Kako je kazao, DPS nema problem kako će se neko nacionalno ili vjerski izjasniti.

Živković je upitao šta će se promijeniti za šest mjeseci, za koliko bi popis bio regularno pripremljen.

„Evo formira se nova vlada, DPS neće biti dio vlade, znači problem je u tome što neko želi da unaprijed pripremljene podatke unese u bazu podataka. Cilj je etnofederalizacija Crne Gore“, kazao je Živković.

On je naglasio da popis mora biti kontrolisan, da bi imali povjerenje u integritet prikupljenih podataka.

Upitan da prokomentariše poruku Porfirija i da li je moguće da to može da promijeni nečije nacionalno ili vjersko izjašnjenje, Živković je ponovio da nema ambijenta u kojem se građani mogu regularno izjasniti.

„Što se nas tiče u DPS-u, građani će se izjasniti slobodno u regularnim i fer uslovima, a ovo nijesu takvi uslovi“, rekao je Živković.

On je kazao da nema nikakve veze da li je DPS na vlasti, ali da su naveli šta je potrebno da bi svi imali povjerenje u regularnost procesa.

„Da je DPS danas na vlasti, isti ovi zahtjevi bi bili od opozicije. Kada mi to tražimo, da se pod istim uslovim aizvrši kontrola procesa to nije moguće“, rekao je Živković.

Kako je rekao, međunarodni standardi jasno ukazuju da popis ne treba sprovoditi u uslovima političke nestabilnost.

Upitan šta bi bojkot mogao da proizvede, Živković je kazao da ne postoji adekvatnija mjera nego bojkot popisa, ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi pred institucijama.

„Vidjećemo da li će do kraja radnog dana oni odgovoriti. Nijesam optimista, jer da su htjeli, vjerovatno bi to uradili prethodnih dana“, rekao je Živković.

On je naveo da su i sva nacionalna vijeća u Crnoj Gori pozvala na odlaganje popisa.

„Ovo nije zahtjev DPS-a, Vlada ne želi da uvaži pozive ni nacionalnih vijeća, a čuli ste i zahtjeve nekih političkih subjekata“, istakao je Živković.

Kako je rekao, ne radi se o tome da će popis bojkotovati samo Crnogorci, ako dođe do bojkota.

„To će biti širi društveni konsenzus oko toga da nema povjerenja i većina nacionalnih zajednica će bojkotovati popis koji je pripremljen u ovakvim uslovima“, rekao je Živković.

