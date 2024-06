Zirojević: Šaranović neće prisustvovati saslušanju

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović neće prisustvovati sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj treba da bude obavljeno kontrolno saslušanje na temu “Imenovanje v.d. direktora Uprave policije i posljedice na sistem bezbjednosti u Crnoj Gori”.

To je saopštio član Odbora iz Socijaldemokrata Nikola Zirojević, navodeći da je Šaranović o tome

obavijestio predsjednika tog skupštinskog tijela Miodraga Lakovića.

Zirojević je kazao da je Šaranović, kao razlog odsustva, naveo učešće na Samitu šefova policije država članica UN (UNCOPS), kao i da su poslanici o tome obaviješteni mejlom.

On je, u dopisu Lakoviću i članovima Odbora, rekao da je takav odnos Šaranovića prema matičnom odboru krajnje neprofesionalan i nekorektan.

“Na ovaj način se demonstrira nepoštovanje Odbora, nas kao njegovih članova i Skupštine kao zakonodavnog doma, iz kojeg premijer i svi ministri crpe legitimitet”, naglasio je Zirojević.

Kako je dodao, poslanici kontrolno saslušanje Šaranovića čekaju duže od dva mjeseca.

“Da bi došli u situaciju da nas deset dana pred saslušanje ministar obavijesti da neće moći prisustvovati saslušanju zbog prisustva UNCOPS-u”, kazao je Zirojević.

On je istakao da smatra da ni jednom ministru obaveze tog tipa ne bi smjele biti preče od učešća u radu matičnog skupštinskog odbora.

“Kako je poziv za učešće na UNCOPS-u na zvaničnom sajtu objavljen 12. aprila, ministar je za ovu obavezu morao znati daleko ranije i trebao obavijestiti odbor o situaciji u kojoj se našao”, rekao je Zirojević.

Prema njegovim riječima, imajući u vidu da je prisustvo sjednici odbora potvrdio 18. aprila, ostaje utisak da Šaranović ciljano bježi od rasprave o navedenoj temi na odboru.

“Što ću ja svakako problematizovati ukoliko Laković ne iskoristi autoritet predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu i ne riješi situaciju u kojoj smo se našli”, naveo je Zirojević.

On je rekao da takav odnos ministra prema Odboru predstavlja nastavak sukoba između Demokrata i Pokreta Evropa sad (PES).

Zirojević je poručio Lakoviću da, ukoliko nije u mogućnosti da obezbijedi prisustvo ministra i premijera, treba da podnese ostavku na tu funkciju, s obzirom na to da je, kako je naveo, rad Odbora već u velikoj mjeri obesmišljen.

