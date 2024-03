Zenović: Crna Gora ne smije propustiti istorijsku šansu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne smije propustiti istorijsku šansu da ubrza evropski put i kapaciteti administracije usmjereni su na donošenje zakona, strategija i isporučivanje rezultata u oblasti vladavine prava, poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović.

On je to kazao na 21. sastanku Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

“Šansa koju imamo da ubrzamo evropski put je istorijska i ključna prekretnica za budućnost Crne Gore i ne smijemo da dozvolimo da je propustimo”, rekao je Zenović, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Kako je rekao, zato su energiju i kapacitete administracije usmjerili na donošenje zakona, strategija i isporučivanja rezultata u oblasti vladavine prava.

“Jer je naš cilj jasan: da budemo spremni za Međuvladinu konferenciju u junu i dobijemo pozitivni Izvještaj za poglavlja 23 i 24”, rekao je Zenović.

On je predstavio stanje pristupnih pregovora i odnosa između Crne Gore i EU i napredak u oblasti reforme vladavine prava, uključujući imenovanja u pravosuđu, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i slobode medija.

Zenović je istakao da su predano radili na realizaciji obaveza koje proističu iz evropske agende, koje predstavljaju jedan od ključnih prioriteta Vlade.

“Posebno smo ponosni na spremnost Vlade i Skupštine na jačanje dijaloga kroz saradnju u pravcu ostvarenja napretka u procesu pristupanja Crne Gore EU, jer je ovo cilj kojem zajednički stremimo za dobrobit naših građanki i građana”, kazao je Zenović.

On je dodao da je dodatni podsticaj kontinuirano visoka podrška crnogorskih građana članstvu Crne Gore EU od skoro 80 odsto – što govori da društvo jasno vidi vrijednost evropskog projekta.

“Svjesni smo da evropska integracija ima transformativnu snagu i benefite u pogledu društvenih i demokratskih promjena i da predstavlja veoma složen proces i sa poliičkog i sa tehničkog aspekta”, naglasio je Zenović.

On je dodao da zato MEP, kao koordinator pregovora sa EU, radi sve kako bi se pripremili za Međuvladinu konferenciju u junu i dobijanje Izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.

“A već krajem godine da zatvorimo pregovaračka poglavlja koja imaju internu spremnost”, dodao je Zenović.

Govoreći o tome da je za Crnu Goru EU projekat prosperiteta i ekonomskih reformi, on je naglasio važnost Novog plana rasta i Vladinog Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2024 – 2026 koji predviđaju konkretne mjere za poboljašanje kvaliteta života građana.

U okviru sesije su, pored Zenovića, učestvovali i belgijska predstavnica Savjeta EU Mišel Denefe, Krisi Perkuri iz Generalnog direktorata za proširenje EK i ekspert za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za spoljne poslove Klajv Rambold.

Sastanak POSP-a, najbitnijeg mehanizma saradnje sa Evropskim parlamentom, održava se nakon pauze od dvije godine, nakon četiri godine prvi put uživo, a kopredsjedavaju Vladimir Bilčik i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Boris Pejović.

