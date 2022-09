Zeković: Najpoštenije vratiti mandat građanima

Podgorica, (MINA) – Održavanje vanrednih parlamentarnih izbora optimalan je demokratski put za rješavanje političke krize u Crnoj Gori, ocijenio je potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Bojan Zeković.

„Predlog da se Skupštini skrati mandat i time stvore uslovi za raspisivanje izbora je stoga na tragu našeg stava da je u ovakvim situacijama najpoštenije i najlegitimnije vratiti mandat građanima, koji su jedini mjerodavni da svojim slobodnim izborom determinišu u kom pravcu Crna Gora treba da ide“, kazao je Zeković.

Građani i ukupna javnost su, smatra on, umorni od neuspješnih pokušaja da se kroz dvije vlade artikuliše stabilna i ozbiljna državna politika.

„Posebno im je dosta jalovih i neozbiljnih pokušaja takozvane stare većine da postigne dogovor u atmosferi potpunog međusobnog nepovjerenja, pijačne trgovine funkcijama i salvama najtežih međusobnih optužbi“, dodao je Zeković u saopštenju.

Sve je to, kako je kazao, kreiralo veoma mučnu sliku stanja političkog sistema ili jednog njegovog značajnog dijela, i imalo za posljedicu gubljenje političkog kredibiliteta jednog broja političkih subjekata.

Zeković je rekao da je Crna Gora i do sada, u prethodne tri decenije, prošla faze kada su postojali ozbiljni politički izazovi i krupna neslaganja.

Prema njegovim riječima, to se uvijek znalo ozbiljno i demokratski rješavati, čemu su važan doprinos davali potpuno suprotstavljeni politički akteri.

„Sigurno da nikada nijesmo svjedočili ovakvom stepenu diletantizma, neozbiljnosti i političkog šarlatanstva, kao što smo gledali u posljednjim sedmicama takozvanih pregovora stare većine“, istakao je Zeković.

On je poručio da nema drugog izbora sem da građani budu ti koji će dati sud o svima na političkoj sceni i njihovom djelovanju u prethodne dvije godine, u kojima je, kako je ocijenio, Crna Gora nazadovala u gotovo svim segmentima.

Zeković je rekao da svi moraju ponijeti odgovornost za ono što su radili i za svu nesposobnost i nekompetentnost položiti račune pred građanima Crne Gora.

„Svi su se pred javnošću pokazali u pravom svijetlu pa vjerujem da građanima i neće biti teško da to na pravi način vrednuju“, kazao je on.

Crna Gora, kako je naveo, nakon vanrednih izbora mora da se vrati na put stabilnosti.

“Koji će trasirati čista evropska i građanska vlada sa širokom parlamentarnom i međunarodnom podrškom, kao preduslovom za korjenite društvene i političke reforme koje će unaprijediti život građana i ubrzati put ka Evropskoj uniji”, dodao je Zeković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS