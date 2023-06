Vuksanović: Više nego ikad potrebno da se čuju glasovi svih nacionalnih grupa

Podgorica, (MINA) – U Skupštini Crne Gore više nego ikad je potrebno da se ponovo čuju glasovi pripadnika svih nacionalnih grupacija, kazao je nosilac liste Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović.

Iz HGI su kazali da su na promotivnom skupu u Bijelom Polju u petak pokazali da dobar glas i pozitivna poruka Hrvata dopiru daleko.

Kako su naveli, to su pokazali u pravoj multietničkoj sredini, među građanima različitih vjera i nacija, ali iste želje da od Crne Gore naprave dobro mjesto za miran, istinski suživot.

Vuksanović je kazao da se u tome može uspjeti najprije ako svaki od naroda, ali i građana pojedinačno, ugradi svoju kockicu u čudesni crnogorski mozaik i tako da doprinos.

Kako je naveo, to se može uraditi za početak glasom za listu broj dva „HGI – Na pravoj strani svijeta“, na izborima 11. juna.

„Zato je više nego ikad potrebno da se u Skupštini Crne Gore ponovo čuju glasovi pripadnika svih nacionalnih grupacija, jer kad smo zajedno, i ljepši smo i jači i bezbjedniji, ali i pametniji“, istakao je Vuksanović.

