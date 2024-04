Vuksanović: Predlog parlamentarne većine za izmjenu Poslovnika neprihvatljiv za HGI

Podgorica, (MINA) – Predlog parlamentarne većine za izmjenu Poslovnika Skupštine, kojim je predviđeno da kandidata za potpredsjednika parlamenta iz reda manjinskih stranaka ne moraju podržati sve manjinske partije, neprihvatljiv je Hrvatskoj građanskoj inicijativi (HGI), poručio je lider te stranke Adrijan Vuksanović.

On je ocijenio da taj predlog predstavlja korak unazad u odnosu na dosadašnje rješenje.

“Jasno je svima da ova ideja ima za cilj da potpredsjednik parlamenta iz reda manjinskih stranaka bude po volji i želji vladajuće većine, a ne izraz dogovora stranaka koje predstavljaju manje brojne narode”, kazao je Vuksanović agenciji MINA.

Parlamentarna većina predložila je izmjenu Poslovnika, kojom se predviđa da kandidata za potpredsjednika Skupštine može predložiti poslanik jedne manjinske partije, klub poslanika tih stranaka ili manjinska parlamentarna partija.

Tom izmjenom bi bilo omogućeno poslanicima manjinskih partija da se kandiduju za potpredsjednika Skupštine bez potrebe za jednoglasnom podrškom poslanika manjinskih stranaka.

