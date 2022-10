Vuksanović: Nadamo se da ćemo biti u lokalnom parlamentu

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) čeka na prebrojavanje glasova i nada se da će biti u lokalnom parlamentu, poručio je nosilac liste te stranke u Podgorici Nebojša Vuksanović.

“Htio bih da se obratim građanima, da im čestitam slobodu, to je ono za što se SNP svih ovih 25 godina borio. Konačno imamo Podgoricu kao slobodan grad i to smatram najvećim dostignućem ovih lokalnih izbora 2022”, rekao je Vuksanović.

On je, na konferenciji za medije, ocijenio da sa tim građani treba da budu zadovojni.

“Imajući u vidu doprinos koji je SNP dao borbi protiv DPS-a, kako u Podgorici tako u cijeloj Crnoj Gori, možemo da budemo izuzetno ponosni”, rekao je Vuksanović.

On je kazao da se trenutno čeka na prebrojavanje glasova.

“Nadamo se ćemo uspjeti da preskočimo cenzus i da participiramo u lokalnom parlamentu. U svakom slučaju, idemo dalje, nijesmo zadovoljni rezultatima ali ostaje nada da do kraja prebrojavanja rezultata budemo dio lokalnog parlamenta”, zaključio je Vuksanović.

