Vuković: Prethodna vlada kapitulirala na Cetinju 5. septembra

Podgorica, (MINA) – Prethodna kleronacionalistička i anticrnogorska vlada nije kapitulirala prije par mjeseci nego na Cetinju 5. septembra prošle godine, i to je naša zajednička pobjeda, rekao je potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković.

On je to kazao na izbornoj konferenciji DPS-a na Cetinju, kojom su, kako je saopšteno, nastavljene reforme unutar partije.

Kako se navodi, još jedna u nizu konferencija, pokazatelj je da DPS intenzivno nastavlja sa kadrovskim jačanjem partije, što je ispunjenje jednog od glavnih ciljeva postavljenih još na Kongresu iz januara mjeseca prošle godine.

Vuković, koji je i koordinator Predsjedništva za Prijestonicu, osvrnuo se i na period vladavine prethodne vlasti, koji je ocijenio kao najteži u posljednih nekoliko decenija crnogorske istorije.

“Prethodnih godinu i po dana smo svjedočili kontinuiranim napadima na sve ono što ovo društvo i ovu državu čini tako posebnim – naš građanski koncept, multietnički sklad, slobodarstvo i antifašizam kao najvrjednije tekovine, ali i našu evropsku perspektivu”, rekao je Vuković.

On je ocijenio da je DPS u tom periodu pokazao odgovornost i nikad veću odlučnost za odbranu državnih i nacionalnih crnogorskih interesa.

“Zahvaljujući tome i uz pomoć naših tradicionalnih partnera odbranili smo Crnu Goru i sačuvali našu partiju kao ubjedljivo najjači i najrespektabilniji politički subjekt u državi”, saopštio je Vuković.

On je rekao da je Cetinje, kao uvijek tokom slavne crnogorske istorije, i u tom periodu bio naša snaga, nada i inspiracija.

“Upravo se na Cetinju pokazalo da nema te sile pred kojom će se ustuknuti u borbi za odbranu crnogorskih državnih i nacionalnih interesa”, poručio je Vuković.

On je konstatovao da DPS u dogledno vrijeme ponovo mora postati stožerna snaga crnogorske državne politike.

“To je jasno kako onima koji su se 30 godina borili protiv naše partije, tako i onima koji su većinu tog vremena proveli sa našom partijom pa su u određenom trenutku možda na to zaboravili”, kazao je Vuković.

Predstavnik Radne grupe cetinjskog DPS-a Oskar Huter je poručio da je DPS odlučna u namjeri da se konsoliduje, da mijenja loše prakse a time kao odgovoran politički subjekt nastavi da gradi prosperitetno društvo jednakih šansi.

DPS je, kaže on, kao mnogo puta do sad pokazao da ima sposobnost, spremnost i snagu da brani i odbrani građansku Crnu Goru.

“Dokazali smo da ne dijelimo građane po vjeri i naciji, ali samo i dokazali da su vrijednosti na kojima počiva naše društvo – društveno djelovanje, antifašizam, sloboda, jednakost, pravda i solidarnost”, istakao je Huter.

