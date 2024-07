Vuković pozvan na saslušanje u SDT po prijavi Čarapića

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pozvalo je na saslušanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) i bivšeg gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića, po krivičnoj prijavi poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Vasilija Čarapića.

Čarapić je u oktobru prošle godine podnio krivičnu prijavu protiv Vukovića zbog, kako je naveo, zloupotrebe službenog položaja dok je bio gradonačelnik Podgorice.

Saslušanje je, kako se navodi u pozivu koji je na društvenoj mreži X objavio Vuković, zakazano za 22. jul.

Vuković je podsjetio da je Čarapića tužio za lažno prijavljivanje.

“Zanimljivo je da je rješenje glasi na 8. jul – dan kada sam u Skupštini govorio o radu Tužilaštva”, istakao je Vuković.

On je kazao da će se, kao odgovoran građanin koji poštuje državu i njene institucije, uredno odazvati pozivu za saslušanje.

“Javnosti ostavljam da prosudi da li je činjenica da je pomenuto rješenje, čak devet mjeseci nakon podnošenja prijave, zavedeno baš prije tri dana – koincidencija”, zaključio je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS