Vuković: Formiranju vlasti u Podgorici prethodila najveća politička prevara

Podgorica, (MINA) – Formiranju nove vlasti u Podgorici prethodila je najveća politička prevara u Crnoj Gori od uvođenja višestranačja, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković.

On je podsjetio da je u subotu Podgorica dobila novu gradsku vlast.

„Tome je prethodila najveća politička prevara koju je Crna Gora doživjela od uvođenja višestranačja, zbog čega – iako sam, u aprilu 2023. godine to već jednom učinio – nije moguće čestitati onima koji će, u narednom periodu, upravljati gradom“, naveo je Vuković na platformi X.

On je poručio da će se, kao neko ko je imao čast da bude na čelu Glavnog grada, radovati svakom uspjehu Podgorice.

„Uz to, očekujem da će nova uprava prekinuti s praksom – po kojoj će odlazeća ostati upamćena – sistematskog i brutalnog progona „nepodobnih“ profesionalaca i sjajnih ljudi u Glavnom gradu“, rekao je Vuković.

