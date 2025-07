Šćepanović imenovao nove načelnike u Danilovgradu, Kolašinu, Žabljaku i Budvi

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović imenovao je nove načelnike odjeljenja bezbjednosti (OB) Danilovgrad, Kolašin, Budva i Žabljak.

U saopštenju Šćepanovića dostavljenom medijima navodi se da je na mjesto načelnika OB Danilovgrad raspoređen Dragoljub Vujović koji je završio Policijsku akademiju u Beogradu, gdje je stekao zvanje diplomiranog oficira policije.

„Tokom karijere obavljao je zadatke komandira Stanice policije za javni red i mir u OB Podgorica, a tokom posljednjeg radnog angažmana rukovodio je radom OB Budva“, kaže se u saopštenju.

Na mjesto načelnika OB Kolašin, umjesto dosadašnjeg načelnika Zorana Braunovića koji će svoj profesionalni angažman nastaviti na drugom radnom mjestu, raspoređen je policijski službenik Ivan Raičević.

Navodi se da je Raičević završio Policijsku akademiju u Beogradu kao stipendista Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je stekao zvanje diplomirani oficir policije.

Raičević je dugogodišnji policijski službenik koji je obavljao poslove na pozicijama komandira Stanice policije OB Cetinje, pomoćnika načelnika OB Podgorica, komandira Stanice granične policije Tuzi i pomoćnika načelnika u Koordinacionom centru Sektora granične policije.

„Promjena je izvršena i na rukovodećoj poziciji u OB Žabljak, na radnom mjestu koje je do sada, kao komandir Stanice policije, obavljao policijski službenik Momčilo Vojinović“, kazao je Šćepanović.

Kako je naveo, na mjesto načelnika OB Žabljak raspoređen je policijski službenik Tadija Ćetković.

“Koji je, osim visokog obrazovanja iz oblasti nacionalne bezbjednosti, primarno završio Višu školu unutrašnjih poslova i obavljao policijske poslove i zadatke na više rukovodećih radnih mjesta u nadležnosti Centra bezbjednosti Podgorica, Posebnoj jedinici policije i Operativno-komunikacionom centru”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je u Regionalnom centru granične policije „Centar“, umjesto Petra Šestovića koji je shodno Zakonu ispunio uslov za starosnu penziju, na mjesto koordinatora raspoređen sadašnji pomoćnik načelnika za suzbijanje prekograničnog kriminala i korupcije Branislav Knežević.

Knežević je specijalista pravnih nauka, dugogodišnji službenik Sektora granične policije, Sektora za borbu protiv kriminala i Odjeljenja za antikorupciju.

Šćepanović je naveo da je na radno mjesto načelnika OB Budva raspoređen Vesko Nedović, dugogodišnji službenik i rukovodilac kriminalističke policije.

Nedović je završio Višu školu unutrašnjih poslova i Kriminalističko-policijsku akademiju na kojoj je stekao zvanje diplomiranog oficira policije.

Radno iskustvo sticao je na poslovima i zadacima u kriminalističkoj policiji na svim hijerarhijskim i rukovodećim pozicijama – inspektora za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata u Centru bezbjednosti Bar.

Nedović je, kako se navodi u saopštenju, bio i šef Jedinice za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Centru bezbjednosti Budva i načelnik Stanice kriminalističke policije OB Budva.

Šćepanović je rekao da je u Sektoru za obezbjeđivanje ličnosti i objekata, na mjesto načelnika Odsjeka za obezbjeđivanje stranih štićenih ličnosti raspoređen Predrag Lakušić, specijalista međunarodne i nacionalne bezbjednosti.

“Radni odnos u sistemu bezbjednosti otpočeo je u Vojsci Savezne Republike Jugoslavije, dok je dalji radni angžman nastavio u Posebnoj jedinici policije, Centru bezbjednosti Bar, Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, Sektoru kriminalističke policije”, kaže se u saopštenju.

Lakušić je, kako se navodi, radio i u Sektoru policije posebne namjene, odnosno Sektoru za obezbjeđivanje ličnosti i objekata, na radnom mjestu šefa grupe u Odsjeku za obezbjeđivanje domaćih štićenih ličnosti.

„Uprava policije će u cilju daljeg unapređenja profesionalnih standarda i jačanja povjerenja građana u rad policije, nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti usmjerenih na izgradnju i očuvanje integriteta svakog policijskog službenika i institucije u cjelini, kao temeljnog principa savremenog i odgovornog policijskog rada“, dodaje se u saopštenju Šćepanovića.

