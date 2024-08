Vlada: Skupština da se 4. septembra izjasni o dva zakona koje je vratio Milatović

Podgorica, (MINA) – Vlada je uputila Skupštini na ponovno odlučivanje izmjene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima i energetici i zatražila da se parlament o njima ponovo izjasni na vanrednom zasijedanju 4. septembra.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas je vratio Skupštini na ponovno odlučivanje zakone o unutrašnjim poslovima i o energetici, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

On je naveo da su ta zakonska rješenja nastavak loše prakse i politizacije institucija.

Iz Vlade su saopštili da su na ponovno odlučivanje Skupštini Crne Gore uputili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici.

“Vlada je zatražila vanredno zasijedanje Skupstine za 4. septembar u 15 sati, kako bi se poslanici ponovo izjasnili o ova dva zakona”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS