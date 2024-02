Podgorica, (MINA) – Dogovor koji je postigla Vlada sa Sindikatom prosvjete (SPCG) odraz je odgovorne politike koju vodi izvršna vlast, ocijenjeno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

“Iako su određeni politički subjekti i pojedinci pokušali da zloupotrijebe zahtjeve Sindikata i njihove legitimne proteste usmjere protiv Vlade, ipak je na zadovoljstvo javnosti i prosvjetnih radnika postignut dogovor”, navodi se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su poručili da je Vlada pokazala da vodi odgovornu politiku.

“Dogovor koji je postigla Vlada Crne Gore sa Sindikatom prosvjete odraz je odgovorne politike koju vodi izvršna vlast”, navodi se u saopštenju PES-a.

Oni su dodali da, uz napore i rezultate koje postiže resorno ministarstvo za bolje uslove rada, sada postoje i sve pretpostavke za unapređenje znanja.

“I ovaj put je aktuelna Vlada pokazala sposobnost da brzo i efikasno riješi gorući problem, koji je naslijeđen od prethodnika”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS