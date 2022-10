Vlada maksimalno posvećena razbijanju klanova

Podgorica, (MINA) – Vlada i sve državne institucije ostaju maksimalno posvećene razbijanju klanova koji djeluju na području Crne Gore i stvaranju ambijenta u kojoj će bezbjednost građana i njihove imovine biti na najvišem nivou, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ pozdravio današnju akciju Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva, u cilju suzbijanja aktivnosti kriminalnih grupa i otkrivanja počinioca teških krivičnih djela koja se sprovela u Kotoru.

“Vlada i sve državne institucije ostaju maksimalno posvećene razbijanju svih klanova koji djeluju na području Crne Gore i stvaranju ambijenta u kojoj će bezbjednost građana i njihove imovine biti na najvišem nivou”, rekao je Abazović.

On je kazao da nastavljaju borbu za Crnu Goru, očišćenu od kriminala i korupcije.

