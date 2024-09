Vlada i UNDP izgradili snažno partnerstvo

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore i UNDP su izgradili snažno partnerstvo i uspješno sarađuju u brojnim oblastima, sa ciljem demokratizacije i daljeg razvoja crnogorskog društva.

To ocijenjeno je u razgovoru potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa direktoricom Regionalne kancelarije UNDP-a za Evropu i Centralnu Aziju, Ivanom Živković.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), rekao da je podrška UNDP-a razvoju i sprovođenju reformskih programa i inicijativa kompatibilna sa crnogorskim evropskim aspiracijama.

“I doprinijela je uspješnom ostvarivanju vanjskopolitičkih prioriteta Crne Gore”, dodao je ministar.

On je podsjetio da izuzetnu saradnju prati i dinamičan politički dijalog i susreti na najvišem nivou.

“Raduje me što ćemo imati priliku da to potvrdimo i tokom predstojeće Generalne debate Generalne skupštine Ujedinjenih nacija”, naveo je Ibrahimović.

On je istakao da je uvjeren da će uspješna saradnja biti nastavljena, doprinoseći dostizanju evropskih standarda i ciljeva održivog razvoja, prije svega u oblastima demokratskog upravljanja, zelenog rasta, klimatskih promjena i socijalne inkluzije.

Živković je poručila je da UNDP i MVP imaju kontinuirano i čvrsto partnerstvo u oblasti promovisanja rodne ravnopravnosti i jačanja kapaciteta Ministarstva, koje je postavilo temelj za produbljivanje saradnje, naročito kad je u pitanju feministička diplomatija.

“Saradnja između UNDP-a u Crnoj Gori i Ministarstva vanjskih poslova najbolje se ogleda kroz višegodišnju inicijativu kao što je nadaleko poznata Ljetnja škola mladih diplomata “Gavro Vuković”, koja iz godine u godinu pomjera granice i pokazuje zajedničku posvećenost

održivom razvoju i miru”, istakla je Živković.

Navodi se da je na sastanku razgovarano i o važnoj ulozi UN sistema u prevazilaženju aktuelnih kriza.

Ocijenjeno je da su efikasno upravljanje resursima i korištenje razvojnih potencijala najbolji način da se pruži djelotvoran odgovor na brojne izazove na nacionalnom, regionalnom, ali i globalnom planu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS