URA: Sastavljanje vlade ozbiljan posao kojem PES nije dorastao

Podgorica, (MINA) – Formiranje vlade je ozbiljan posao, kojem Pokret Evropa sad (PES) nije dorastao, kazali su iz Građanskog pokreta (GP) URA dodajući da se ni na koji način nijesu miješali u sastavljanje 44. vade.

Iz PES-a danas su kazali da se Demokratska partija socijalista udružila sa koalicijom Za budućnost Crne Gore i GP URA u pokušajima da se spriječi lider PES-a Milojko Spajić da dobije mandat za sastavljanje nove vlade.

Iz URA-e su u reagovanju naveli da PES nesposobnost i neiskrenost u pokušaju formiranja nove vlade prikriva napadima na druge kako bi zamaskirali svoju “ispraznost, političko lutanje, nesnalaženje i diletantizam”.

Oni su kazali da građani najbolje vide kako se ta politička skupina snalazi na prvom testu u pokazivanju odgovornosti i političke vještine u dogovaranju nove Vlade.

“URA se ni na koji način nije miješala, niti će se miješati u sastavljanje vlade, a kako smo i više puta javno istakli, u tom kontekstu PES-u želimo sve najbolje. Želimo najbolje jer je u interesu URA da što prije dođe do očigledne saradnje PES-a i kriminalnih struktura”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, PES se sam zapetljao u sopstvenu mrežu neiskrenosti i nesposobnosti, i sada sam to treba da riješi.

“Formiranje vlade je ozbiljan posao, ali kojem vi očigledno niste dorasli. Ne tražite krivce u drugima i opravdanja za očiglednu saradnju sa kriminogenim strukturama”, zaključili su iz GP URA.

