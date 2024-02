URA pozdravlja dogovor Vlade i SPCG

Podgorica, (MINA) – Dogovor između Sindikata prosvjete (SPCG) i Vlade potvrda je da su premijer Milojko Spajić i resorna ministarstva neodgovornim odnosom izazvali problem u obrazovnom sistemu, poručili su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Iz te stranke su pozdravili dogovor, navodeći da je on morao biti postignut ranije, kako ne bi bespotrebno ispaštala djeca, roditelji i prosvjetni radnici.

“Ovim je potvrđeno da su Spajić i nadležna ministarstva, prvo nepoštovanjem potpisanog Granskog kolektivnog ugovora (GKU) uskratili prava prosvjetnih radnika, a zatim ignorisanjem problema i neodgovornim i bahatim odnosom bez ikakve potrebe doveli u problem funkcionisanje našeg obrazovnog sistema”, poručili su iz GP URA.

Iz te partije su kazali da je Vlada, metodama svojstvenim diktatorskim režimima, poput ucjena, pritisaka, a zatim i tužbom, pokušala da primora prosvjetne radnike da odustanu od štrajka.

Kako su naveli, za razliku od Spajića i njegove Vlade, SPCG pokazao je širinu, bolje razumijevanje novonastale situacije i gestom dobre volje prihvatio predlog Spajićeve Vlade.

“Bez obzira na potpisani GKU na osnovu kojeg im je bilo predviđeno povećanje zarada od 1. januara ove godine od 10 odsto”, saopštili su iz GP URA.

Oni su ocijnili da se na tom primjeru još jednom pokazalo da bi dijalog uvijek morao biti jedini izlaz iz problema.

“Ali da, nažalost, premijer Spajić, kome su sve građanke i građani poslodavci, pokazuje često, kako i sam kaže, da nema vremena da se bavi problemima koji su mu u opisu posla”, zaključuje se u saopštenju.

