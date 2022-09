URA će prisustvovati sjutrašnjem sastanku

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA prisustvovaće sjutrašnjem sastanku koji je Demokratski front (DF) zakazao s ciljem formiranja nove vlade, kazao je predsjednik Vlade u tehničkom mandatu i lider URA-e Dritan Abazović.

“Ja lično neću prisustvovati zato što sam u Beogradu, ali biće kolege iz URA-e. Crna Gora se samo dijalogom može izvući iz političke krize”, poručio je Abazović.

On je novinarima, tokom sajma “Vinska vizija Otvorenog Balkana” u Beogradu, kazao da bi bilo logično da vladu prave oni koji su je srušili.

“Ne prihvatam tezu da su je oni rušili bez plana, da je to tek tako nekome palo na pamet. Mislim da je taj dogovor stvoren mnogo ranije, kada je podnijeta inicijativa Demokratske partije socijalista (DPS)”, naveo je Abazović

On je naveo da nema ništa loše u tome da DPS napravi novu vladu sa partijama koje su podržale tu inicijativu.

“Za politikantske igre koje imaju za cilj da sruše organizovani kriminal, mi nijesmo sagovornici. Ako neko želi progresivnu priču za Crnu Goru, mi smo tu”, naveo je Abazović.

Upitan da li postoji mogućnost da se URA, DF i Demokratska Crna Gora dogovore, on je odgovorio potvrdno.

“Postoji. Ne bih ništa isključivao. Moramo da se ponašamo odgovorno, a to ne možemo ako jedna stranka, koja je bila pozvana da učestvuje u rekonstrukciji, ne želi da učestvuje“, kazao je Abazović.

On je upitao kako je moguće resetovati odnose ako sjutra bude smijenjena predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Abazović je naveo da nema ništa protiv da se mandat vrati građanima.

„Ali građani treba da znaju da nas čeka teška jesen kao i cijeli region i svijet. Oni treba da znaju da plaćaju 12 puta jefitiniju struju nego što je Crna Gora plaća da bi je uvezla, građani treba da znaju da neko nije dobro pravio budžet u kome nije dobro planirao prihode“, rekao je Abazović dodajući da država treba da izađe na međunarodno tržište da nađe novac.

Komentarišući izjavu poptredsjednika Vlade Vladimira Jokovića, da se ne može glasati za “nekoga da vodi vašu djecu, ko nema svoju djecu”, Abazović je ocijenio da Joković nije namjeravao da bilo koga uvrijedi.

„Način na koji je to iznio je neprihvatljiv, drago mi je da se izvinio građanima. Poruke svih nas u Vladi treba da bude inkluzivne“, smatra Abazović.

On je rekao da je fokus inicijative Otvoreni Balkan na eknomiji, otvaranju tržišta i perspektive građanima koji žele da žive od svog rada.

“Svi koji vidimo Crnu Goru kao članicu EU, treba da znamo da su kvalifikacije za to, osim poglavlja 23 i 24, otvaranje tržišta, inteziviranje ekonomske saradnje, rušenje biznis barijera, olakšice za privrednike. Otvoreni Balkan ide u tom pravcu”, ocijenio je Abazović.

