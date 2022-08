Upućene prijetnje Konjeviću i Vuksanović Stanković

Podgorica, (MINA) – Predsjedniku Socijaldemokratske partije (SDP) i ministru odbrane Rašku Konjeviću i poslanici te stranke Draginji Vuksanović Stanković upućene su prijetnje na društvenim mrežama, obajvio je portparol SDP-a Mirko Stanić.

Kako se navodi u objavi Stanića na Tviteru /Twitter/, prijetnje su uputili članovi Noćnih vukova.

Na slici na kojoj su objavljene prijetnje piše “evo braće koja smiju Draginji, Rašku i ostalim ustašama glavu da razbiju”.

U objavi na Instagramu, u kojoj su napisane prijetnje, tagovan je i premijer Dritan Abazović, a poručuje se da se “neće živi izvući kad krenu Noćni vukovi”.

„Lijepa poruka iz Hrama od noćnih vukova”, naveo je Stanić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS