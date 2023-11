Uloga parlamenta ključna u dostizanju ciljeva održivog razvoja

Podgorica, (MINA) – Uloga Skupštine ključna je u dostizanju ciljeva održivog razvoja, saopšteno je na sastanku predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića i stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Ekaterine Paniklove.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, čestitao Paniklovoj početak mandata na mjestu stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori, navodeći da je saradnja Crne Gore i UNDP-a sadržajna i kvalitetna.

On je kazao da je UNDP u svakom trenutku bio prepoznat kao konstruktivan, izuzetno važan i aktivan partner u realizaciji prioritetnih razvojnih ciljeva.

Mandić je naglasio da je važna podrška UN-a cjelokupnoj demokratizaciji i napretku Crne Gore, odnosno reformskoj agendi.

Kako je kazao, očekuje da će se nastaviti sa takvom praksom, dodatno i snažnije tokom pregovaračkog procesa sa EU.

„On je naglasio da je upravo članstvo u Evropskoj uniji (EU), odnosno usvajanje i implementacija najviših evropskih standarda, jasan spoljnopolitički prioritet nove većine“, kaže se u saopštenju.

Mandić je istakao da će se snažno nastojiti da taj cilj bude realizovan u naskorije vrijeme.

On je podsjetio na aktivnosti koje su realizovane u partnersvu Skupštine i UNDP-a i poruku da postoji potpuna spremnost za nastavak aktivnog angažmana nadležnih skupštinskih odbora u aktuelnom sazivu.

„Mandić je poručio da se kroz implementaciju zajedničkih projekata i u perspektivi može očekivati da će zajedničkim zalaganjem biti ostvareni značajni rezultati, sa naglaskom na aktivnosti koje sprovodi Odbor za rodnu ravnopravnost i Ženski klub“, naveo je Mandić.

On je kazao da, nažalost, aktuelni saziv Skupštine ima nedovoljan broj poslanica i da procenat od 21 odsto nije na zadovoljavajućem nivou.

„Mora se dodatno raditi na omogućavanju suštinskog rodnog balansa na mjestima odlučivanja“, ocijenio je Mandić.

On je poručio da će sa pozicije predsjednika parlamenta nastojati da doprinese da praksa koja bi se odnosila na tu problematiku u perspektivi bilježi pozitivne trendove.

Paniklova je istakla da parlamenti imaju ključnu ulogu u postizanju Agende 2030, dodajući da UNDP u potpunosti podržava tu važnu misiju.

“UNDP je u svom radu fokusiran na zeleni i održivi razvoj, smanjenje siromaštva, dostizanje rodne ravnopravnosti i izgradnju otpornosti, pružajući tehničku podršku institucijama na profesionalan i nepristrasan način“, rekla je Paniklova.

Kako je rekla, njihov pristup uključuje unapređenje zakonodavnih procesa, pružanje ekspertske podrške i omogućavanje inkluzivnih političkih dijaloga kako bi se obezbijedilo da su parlamentarne aktivnosti usklađene sa Ciljevima održivog razvoja i da im aktivno doprinose.

„Uvjerena sam da će Skupština Crne Gore iskoristiti svoj značajan uticaj za sveobuhvatan doprinos nacionalnim i međunarodnim razvojnim naporima u skladu sa principima Ujedinjenih nacija. UNDP je spreman da pruži podršku u ovim važnim procesima“, dodala je Paniklova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS