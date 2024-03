Uljarević: Svjedočimo ogoljavanju partitokratije

Podgorica, (MINA) – Odnosi u vladajućoj većini su urušeni, a najveći gubitnik zbog toga je Vlada koja će to osjetiti u svojoj funkcionalnosti, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Ona je Televiziji E kazala da je Vladina odluka o izboru vršioca dužnost /v.d./ direktora Uprave policije pirova pobjeda premijera Milojka Spajića.

Uljarević je navela da Demokrate imaju dva izbora – da uđu u proces obaranja Vlade zarad zaštite sopstvenog integriteta ili da pređu preko javnog poniženja kako bi ostali u vlasti.

Jasno je, kako je kazala, da su odnosi unutra vladajuće koalicije urušeni, a da je pred Crnom Gorom mnogo izazova, posebno kada je riječ o evropskim integracijama.

“Najveći gubitnik je Vlada, koja će to osjetiti u svojoj funkcionlanosti. Ali, posljedično i najvažnije, građani na koje se odnose odluke Vlade i koje bi trebalo da unaprijedi njihov kvalitet života, a ne da šalju poruke kakve imamo priliku da vidimo ovih dana”, kazala je Uljarević.

Ona smatra da društvo svjedoči ogoljavanju partitokratije i krizi Vlade, nastale iz činjenice da su dvije partije apsolutno spremne na sve, kako bi kroz poziciju direktora Uprave policije preuzele kontrolu nad tim dijelom bezbjednosnog sektora.

Uljarević je rekla da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović uveo spornu novinu – poligrafsko testiranje.

“Tako nešto ne prepoznaje Zakon o unutrašnjim poslovima ni Zakon o krivičnom postupku, koji definišu situacije u kojima neko može biti na poligrafskom testiranju, ko ga testira i zbog čega. To sigurno nije javni poziv za određenu poziciju”, navela je Uljarević.

Kako je kazala, postavlja se pitanje kako je sve to sprovedeno, ako se zna da ministar unutrašnjih poslova ne upravlja Upravom policije, jer je to samostalni organ.

“Postavlja se pitanje i da li je prekršena neka zakonska odredba, da li ima osnova sumnje u zloupotrebu službenog položaja i ko su saučesnici iz Uprave policije”, poručila je Uljarević.

Ona je rekla da je Šaranović prekršio zakonsku obavezu da čuva tajnu kada je, obrazlažući zašto se opredijelio za kandidata Lazara Šćepanovića kao v.d. direktora Uprave policije, rekao da nije lagao ni na jedno postavljeno pitanje.

“Jedno je, čini mi se, izmaklo. Podrazumijeva se da svi ti ljudi koji su se prijavili na konkurs, sa iskustvom u policijskim poslovima, poznaju zakon i procedure. Međutim, oni su pristali da budu dio predstave, čime su sami sebe diskvalifikovali iz procesa da budu v.d. ili direktori Uprave policije”, kazala je Uljarević.

Kako je rekla, ili ne znaju procedure, što ih samo po sebi eliminiše, ili su spremni da ulaze u postupke očitih kršenja procedura zarad praćenja određenih političkih trendova.

“To im oduzima potrebni integritet. Činjenica da su kanidati ispitivani o odnosima sa određenim organizovanim kriminalnim grupama i da su, po onome što smo iz medija čuli, samo dvojica prošla, trebalo bi profesionalno da zainteresuje tužilaštvo”, istakla je Uljarević.

Poligrafsko testiranje, koje je nekom izgledalo kao odlična ideja, zapravo je otvorilo pandorinu kutiju problema i odgovornosti i neće se, kako je ocijenila, brzo, lako i bez odgovornosti određenih aktera, zatvoriti.

“Ono što takođe treba da brine jeste što je Vlada pokazala da je spremna da, kao kolektivni organ, krši zakon. Sasvim je neshvatljivo da to radi u trenutku kada imamo odškrinut prozor prema Evropskoj uniji. Nisam sigurna da će Brisel na to zažmuriti”, rekla je Uljarević.

Na pitanje kakav je scanario moguć ukoliko se dogodi da Demokrate napuste Vladu, Uljarević je odgovorila da je upitno šta određeni aranžmani mogu donijeti Pokretu Evropa sad (PES), iako ima vrlo širok koalicioni kapacitet.

“Bošnjačka stranka (BS) bi u Vladi brojčano mogla da zamijeni Demokrate. To očito javno priželjkuje koalicija Za budućnost Crne Gore iz uvjerenja da bi njihov ulazak u Vladu bio lakše prihvatljiv adresama sa Zapada, od kojih su neke vrlo uticajne i u kontinutetu rezervisane u odnosu na takav scenario”, navela je Uljarević.

To bi, prema njenom mišljenju, bilo vrlo štetno za interese BS-a.

“Činjenica da Demokrate nijesu sinoć izašle iz Vlade navodi na zaključak da će preći preko svega, progutati sve što se desilo, da bi zadržali pozicije koje imaju,” zaključila je Uljarević.

