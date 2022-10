U Crnoj Gori trenutno oko 11 hiljada građana Ukrajine

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je trenutno oko 11 hiljada građana Ukrajine, saopštila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, u okviru Prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme u Zagrebu, razgovarala sa predsjednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom.

Đurović je ponovila da je Crna Gora osudila rusku okupaciju u svim međunarodnim formatima i upoznala Stefančuka sa Rezolucijom o osudi ruske vojne agresije na Ukrajinu, koja je usvojena velikom većinom glasova poslanika Skupštine Crne Gore.

“Ističući da je Crna Gora prva zemlja van EU koja je usvojila Odluku kojom se omogućava privremena zaštita licima iz Ukrajine u trajanju od jedne godine, kao i olakšan ulazak u zemlju iz humanitarnih razloga, Đurović je najavila da će Crna Gora nastaviti da pruža humanitarnu i materijalnu pomoć Ukrajini”, kaže se u saopštenju.

Ona je kazala da će Crna Gora i dalje držati “otvorena vrata” za građane Ukrajine, kojih je trenutno oko 11 hiljada.

“Predsjednica Skupštine je istakla i da je Crna Gora podržala dodjelu statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Ukrajini i iskazala spremnost naše države da pruži svu neophodnu tehničku i ekspertsku podršku ovoj zemlji na putu ka EU”, kaže se u saopštenju.

Stefančuk je, kako se navodi, zahvalio na podršci Crne Gore teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine, poštovanju principa međunarodnog humanitarnog prava i dosljednosti u sprovođenju sankcija prema Ruskoj Federaciji.

“Istakao je da Ukrajina jako cijeni podršku naše zemlje na putu evropskih integracija i da očekuje da ovaj susret bude dobra osnova za dalje unapređenje parlamentarne saradnje”, kaže se u saopštenju.

Stefančuk je pozvao predsjednicu Skupštine da zvanično posjeti Ukrajini, kako bi se na licu mjesta uvjerila o, kako se navodi, razmjerama zločina koji je pričinjen ukrajinskom narodu.

