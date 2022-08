Traže ocjenu ustavnosti zakona o Zeti

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim je, kako navode, u toku raspisanog izbornog procesa, značajno promijenjena izborna jedinica Podgorica, formiranjem opštine Zeta.

Iz CDT-a su pozvali Ustavni sud da izvuče pouku iz sopstvene zakašnjele reakcije prilikom neustavnog odlaganja lokalnih izbora i da se urgentno izjasni o toj inicijativi i spriječi nastavak podrivanja demokratije i opšteprihvaćenih izbornih principa koje uporno sprovode politički akteri.

„Ovom inicijativom CDT ne želi da ospori pravo Skupštini Crne Gore da mijenja propise o teritorijalnoj organizaciji i time omogući ostvarivanje ustavom zajemčenog prava na lokalnu samoupravu“, kaže se u saopštenju.

Zamjenica programskog direktora CDT-a, Milena Gvozdenović, istakla je da ne žele ni na jedan način da ospore Zeti pravo da bude samostalna opština, ako to žele njeni građani.

“Naš cilj je da se suprotstavimo nastavku kršenja međunarodnih izbornih standarda i ključnih izbornih prava građana”, navela je Gvozdenović.

Gvozdenović je rekla da je njihova obaveza da dignu glas protiv uništavanja “malo demokratskih principa koji su preživjeli u crnogorskom društvu” i pokušaju da spriječe opasne manipulacije izbornim procesima i rezultatima izbora preko prekrajanja izbornih jedinica.

Kako je kazala, izmjenama se direktno krši Kodeks dobre prakse o izbornim pitanjima Venecijanske komisije koji kaže da proces razgraničenja izbornih jedinica treba da se odvija najmanje godinu prije izbora.

„Naš Zakon o izboru odbornika ne dopušta promjene izbornih jedinica u toku izbornog procesa. U članu 3 je propisano da se “broj odbornika utvrđuje skupština opštine posebnom odlukom najkasnije do dana raspisivanja izbora”“, rekla je Gvozdenović.

Gvozdenović je kazala da iz toga jasno proizilazi da je mijenjanje važeće odluke i donošenje odluke o utvrđivanju broja odbornika nakon raspisivanja izbora suprotno zakonu.

„Pozivamo Ustavni sud da brzom akcijom spriječi dalje urušavanje naše interne demokratije, ali i međunarodno blamiranje Crne Gore koja postaje država u kojoj kršenje ključnih izbornih prava građanki i građana postaje svakodnevna pojava“, dodala je Gvozdenović u saopštenju.

