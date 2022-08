Svako ko podržava evropski put ima obavezu da pomogne kod imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Poruka Evropske unije (EU) je jasna, svako ko podržava evropski put ima obavezu da pomogne u obezbjeđivanju široke podrške za imenovanje članova Sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca (VDT), kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Šefica delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da Unija poziva sve političke aktere da djeluju iznad partijskih interesa i obezbijede široku podršku za ta imenovanja, bez daljeg odlaganja.

“Vrata EU otvorena, od nas zavisi! Poruka EU jasna, svako ko podržava evropski put ima obavezu da pomogne u obezbjeđivanju široke podrške za imenovanje članova Sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i VDT-a i to bez daljeg odlaganja. Ili jesi ili nijesi za EU, nema uzdržanosti”, napisao je Adžić na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS