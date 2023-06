Stoltenberg: Rusko miješanje u unutrašnju politiku neprihvatljivo

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ocijenio je da su nekoliko posljednjih godina vidjeli ruske pokušaje da se miješaju u unutrašnju politiku i demokratske procese u nekoliko zemalja NATO, što je neprihvatljivo.

Stoltenberg je u intevjuu Pobjedi, povodom godišnjice članstva Crne Gore u Alijansi, rekao da je Rusija odgovorna za zlonamjerne aktivnosti u sajber prostoru i promoviše dezinformacije i propagandu protiv NATO-a i saveznika.

“Pokušaji miješanja u naše demokratske procese su neprihvatljivi. NATO u potpunosti poštuje pravo svake nacije da izabere sopstvene političke i bezbjednosne aranžmane. Rusija treba da uradi isto”, rekao je Stoltenberg komentarišući ruski upliv u politiku Crne Gore.

Stoltenberg je istakao da je od pristupanja prije šest godina, Crna Gora bila cijenjena NATO saveznica, dajući mnogo doprinosa našoj zajedničkoj bezbjednosti.

“Pozdravljam napore Crne Gore da dodatno poveća potrošnju na odbranu. Ovo pomaže da se osigura da NATO ostane spreman za današnje i sjutrašnje izazove i dio je napretka Crne Gore na putu evroatlantskih integracija i reformi”, rekao je Stoltenberg.

On je ocijenio da je Članstvo Crne Gore u NATO-u dobro za Crnu Goru, dobro za region i da je dobro za cijelu Alijansu.

Stoltenberg je rekao i da je predsjednik Rusije Vladimi Putin mislio da će zauzeti Kijev za nekoliko dana i kontrolisati Ukrajinu za nekoliko nedjelja, ali da 15 mjeseci kasnije, hrabri ukrajinski narod nastavlja da brani svoju zemlju.

“Predsjednik Putin je napravio dvije velike strateške greške kada je napao Ukrajinu. On je potpuno potcijenio odlučnost Ukrajine, a potpuno je potcijenio jedinstvo NATO-a”, kazao je Stoltenberg.

