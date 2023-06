Stoltenberg: Đukanović pokazao snažno liderstvo

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, uputio je pismo bivšem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću u kojem mu se, nakon završetka mandata na mjestu Predsjednika, zahvalio za njegovu posvećenost NATO Savezu.

“Naročito želim da pohvalim snažno liderstvo koje si pokazao tokom pregovora koji su vodili ka članstvu Crne Gore u NATO”, naveo je Stoltenberg u pismu Đukanoviću.

Kako je kazao, tokom mandata Đukanovića izazovi za bezbjednost evro-atlanskog regiona značajno su uvećani, naročito od ruske invazije na Ukrajinu.

Stoltenberg je, kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, istakao da Crna Gora igra ulogu u kolektivnom odgovoru na te izazove, kroz doprinose misijama i operacijama.

“Posebno sam zahvalan za podršku vaše vlade stalnim prilagođavanjima NATO Saveza i za postepeni napredak ka ispunjavanju NATO smjernica za izdvajanje na odbranu tokom tvog mandata. Želim ti svaki uspjeh u budućem radu”, navodi se u pismu Stoltenberga.

