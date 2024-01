Stoltenberg: Crna Gora doprinosi miru na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora doprinosi miru na Zapadnom Balkanu, poručio je generalni sektetar NATO-a Jens Stoltenberg, navodeći da Alijansa ostaje posvećena regionu.

Stoltenberg je, na konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, rekao da Crna Gora igra važnu ulogu na Zapadnom Balkanu, regionu od strateškog značaja za NATO.

“Pozdravljam vašu snažnu posvećenost reformama i putu Crne Gore ka punim evroatlantskim integracijama, a ovo je još važnije jer stabilnost u širem regionu ostaje krhka”, rekao je Stoltenberg, prenosi Pobjeda.

On je pozdravio podršku Crne Gore Ukrajini, uključujući i pomoć kroz sveobuhvatni paket pomoći NATO-a.

“Ali NATO saveznici i Evropska unija moraju da pojačaju i obezbede još više sredstava za Ukrajinu u ovom kritičnom trenutku. Jer ako Putin pobijedi u Ukrajini, postoji realan rizik da će ponovo upotrebiti silu”, naveo je Stoltenberg.

On je ponovio da Zapadni Balkan ima veliki značaj za NATO.

“Imamo istoriju, imamo prisustvo, jer mir i stabilnost u regionu su važni za NATO. I zato smo bili veoma zabrinuti kada smo tokom prošle godine vidjeli porast nasilja i tenzija sa nekim veoma ozbiljnim incidenti, posebno na Kosovu”, rekao je Stoltenberg.

Kako je kazao, to je dovelo do odluke vojnih komandanata da pojačaju mirovnu misiju KFOR-a na Kosovu sa dodatnih hiljadu.

“Zato što NATO mora da bude spreman da obezbijedi da ispunjavamo svoj mandat UN kako bismo imali stabilnost i slobodu kretanja za sve zajednice na Kosovu”, ponovio je Stoltenberg.

Spajić je rekao da Crna Gora ostaje pouzdan NATO saveznik.

“Zajednički smo zaključili da Crna Gora aktivno doprinosi ključnim zadacima NATO-a i kolektivnoj odbrani uopšte. Potvrdili smo naše prisustvo na istoku, u Letoniji, u Bugarskoj, u Iraku i na Kosovu”, rekao je Spajić.

Kako je kazao, Crna Gora je posvećena nastavljanju podrške Ukrajini, koliko god je potrebno, u njenoj borbi za suverenitet i sprovođenju reformi važnih i za put u Evropsku uniju (EU) i za NATO.

Spajič je rekao da je sa Stoltenbergom razgovarao o situaciji na Zapadnom Balkanu.

„Kao region od strateškog značaja, složili smo se da Balkan ostaje među prioritetnim oblastima NATO uoči samita u Vašingtonu“, naveo je Spajić.

Kako je kazao, Crna Gora, kao članica NATO već skoro sedam godina, razumije da mnogi globalni događaji zahtijevaju stalnu budnost koja zaokuplja pažnju saveznika i to s pravom, ali ne treba gubiti iz vida region.

Spajić je naglasio da je važno održavanje prisustva i interesa NATO-a.

„Ovo je čvrsta garancija mira i stabilnosti. Crna Gora očekuje da će to biti ponovo potvrđeno na narednom samitu NATO-a u Vašingtonu“, dodao je Spajić.

On je podsjetio da je u budžetu za ovu godinu predviđeno 2,01 odsto BDP-a za odbranu, od čega 35,24 odsto za modernizaciju.

„Crna Gora će nastaviti da sprovodi sve obaveze koje proizilaze iz članstva, uključujući doprinos politici odvraćanja i odbrane, jačanju sposobnosti i ostvarivanju ciljeva, kao i kroz učešće u misijama i operacijama“, poručio je Spajić.

Kako je kazao, Crna Gora na taj način doprinosi kapacitetu Alijanse da se suoči sa brojnim i složenim izazovima.

Spajić je, upitan o mogućnosti da Crna Gora pojača svoje prisustvo u misijama u regionu i istočnom krilu Alijanse, kazao da je stabilnost Balkana od najveće važnosti za Crnu Goru.

On je istakao da je to toliko važno za Crnu Goru jer se nalazi u srcu Zapadnog Balkana.

“Okruženi smo zemljama Zapadnog Balkana i u našem dubokom nacionalnom interesu je da Zapadni Balkan bude miran, prosperitetan, da nema strani maligni uticaj i da ima priliku da postane pravi dio NATO i EU i drugih organizacija koje su demokratske i pomažu regionu da iskorači u ekonomskom i demokratskom smislu”, naveo je Spajić.

On je, govoreći o prisutvu na Kosovu, rekao da smo već veoma prisutni na Kosovu.

“Spremni smo da ojačamo našu poziciju na Kosovu. Mislimo da se situacija u posljednje vrijeme smirila, ali kao što smo razgovarali, uvijek smo spremni da pomognemo, a u našem je dubokom nacionalnom interesu da održimo mir na Kosovu. Isto važi i za Bosnu i Hercegovinu (BiH)”, rekao je Spajić.

Kako je kazao, nepokolebljiva posvećenost teritorijalnom integritetu i miru BiH je od najveće važnosti za Crnu Goru.

“Dijelimo veliku granicu sa BiH, tako da smo definitivno spremni da budemo kredibilan saveznik u NATO-u u bilo kom obliku”, rekao je Spajić.

Stoltenberg je sve aktere u BiH pozvao da se, kako je rekao, uzdrže od zapaljive retorike.

“Oni moraju poštovati teritorijalni integritet i međunarodno priznate granice BiH”, naveo je Stoltenberg.

Upitan kada se može očekivati da parlament Mađarske ratifukuje sporazum o pristupanju Švedske savezu, Stoltenberg je rekao da će članstvo te države učiniti savez jačim.

“Zato pozdravljam da je Crna Gora veoma brzo ratifikovala i prihvatila ulazak Švedske u naš savez. Pozdravljam odluku Velike narodne skupštine Turske da ratifikuje, kao i to što je predsjednik Erdogan sinoć potpisao odluku parlamenta”, kazao je Stoltenberg.

Stoltenberg je rekao da je razgovarao sa mađarskim premijerom Orbanom ranije ove nedjelje.

“On je vrlo jasno rekao da podržava pristupanje Švedske NATO-u, a jasno je stavljeno na znanje da će se Parlament o tome pozabaviti čim se sastane, a poruka je da će tada podržati ratifikaciju švedskog članstva”, rekao je Stoltenberg.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS