Stjepović: Zirojević bezuspješno pokušava da uprlja integritet funkcionera Demokrata

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović jedan je od najredovnijih ministara u aktuelnoj Vladi na sjednicama parlamenta i skupštinskih radnih tijela, kazao je poslanik Demokrata Duško Stjepović.

Stjepović je to kazao reagujući na dopis poslanika Socijaldemokrata (SD) Nikole Zirojevića predsjedniku i članovima Odbora za bezbjednost i odbranu, u kojem je naveo da Šaranović neće prisustvovati saslušanju pred tim skupštinskim tijelom.

Zirojević je rekao da je takav odnos Šaranovića prema matičnom odboru krajnje neprofesionalan i nekorektan.

Stjepović je kazao da neko ko prati skupštinska izlaganja Zirojevića, jasno može doći do zaključka da on nema drugog posla, osim da “gura kamen uzbrdo – bezuspješno pokušava da uprlja integritet funkcionera Demokratske Crne Gore”.

Kako je rekao, Zirojević to pokušava iznošenjem paušalnih i netačnih ocjena koje uporno želi upakovati u foliju činjenica.

“Kolega Zirojeviću, pošto se pozivate na skupštinsku proceduru i praksu, trebalo bi da znate da je Šaranović jedan u top tri ministra 44. Vlade po svojoj redovnosti prisustva na sjednicama radnih tijela i Plenuma Skupštine”, naveo je Stjepović.

On je kazao da su zabilježili suprotno ponašanje i to od ministara iz redova SD-a i predsjednika te partije.

“I to 18. februara 2020. godine, kada Damir Šehović ne da nije došao na Odbor za ljudska prava, na konsultativno saslušanje povodom primjene Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, nego nije ni obavijestio Odbor da neće doći”, rekao je Stjepović.

On je podsjetio da se na istoj sjednici nije pojavio ni drugi tadašnji ministar iz SD-a, Kenan Hrapović, niti je o tome informisao Odbor.

“Dakle, ministri SD-a se nijesu udostojili da bilo kako najave svoje odsustvo, već se jednostavno nisu pojavili na zakazanom saslušanju”, kazao je Stjepović.

Kako je naveo, za razliku od njih, Šaranović je unaprijed predsjednika Odbora upoznao sa međunarodnim aktivnostima i ponudio alternativan datum za saslušanje, koji može biti i prije datuma koji je zakazan.

Stjepović je kazao da Zirojević, prije nego osudi Šaranovića za insistiranje na drugom datumu kako bi prisustvovao sjednici, treba da se okrene prema svojim kolegama u stranci, bivšim ministrima i predsjedniku SD-a, “koji su nenajavljeno poslanike Skupštine ostavljali da se sami između sebe saslušavaju”.

“Na kraju, kolega Zirojeviću, ako se kolega Šaranović od bilo koga prepao, a posebno od vas iz SD-a, ne bilo ga”, naveo je Stjepović.

