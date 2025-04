Podgorica, (MINA) – Stanje u lokalnim samoupravama iziskuje suštinsku reformu i nova konkretna rješenja, poručili su iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Iz tog Vladinog resora su kazali da su u tom pravcu realizovali ključne aktivnosti i podsjetili da su u ponedjeljak, zajedno sa Stručnim timom, javnosti predstavili Koncept zakona o lokalnim izborima.

„Ovo je proces, u kome sve institucije imaju svoje mjesto i svoju odgovornost“, kaže se u saopštenju.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj zahvalio je predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću na podršci Konceptu zakona o lokalnim izborima.

„Uvijek sam ponavljao da ovaj posao ne može niko iznijeti sam, pa ni MJU“, naveo je Dukaj na mreži X.

On je istakao da istovjetan pogled na Koncept, pored MJU, imaju i Državna izborna komisija i Zajednica opštine, civilni sektor i akademska zajednica.

„U tom smislu ohrabruje i podrška predsjednika države i njegova ocjena da je riječ o putu naprijed“, rekao je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS