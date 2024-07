Stanić: Ostavke i novi izbori jedini moralan čin

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, poslanik Milan Knežević i potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić treba da podnesu ostavke na te funkcije i pokažu da im je evropska budućnost Crne Gore prioritet, ocijenio je funkcioner Socijaldemokratske partije (SDP) i predstavnik Evropskog saveza, Mirko Stanić.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova obavijestilo je danas crnogorsku Ambasadu u Zagrebu da su Mandić, Knežević i Bečić proglašeni za nepoželjne osobe u Hrvatskoj.

Stanić je u reagovanju naveo da je strateško opredjeljenje Crne Gore da postane članica Evropske unije (EU), uz želju 80 odsto stanovnika, jedna od rijetkih stvari koje skoro u potpunosti ujedinjuju crnogorsko društvo.

„Zbog toga je danas više nego ikad jasno da “Rio Tinto vlada” Spajića mora da podnese ostavku i da građani što prije izađu na izbore, kako bi se otkočio naš evropski put, ali istovremeno stalo na put javašluku, partijskom zapošljavanju i nesposobnim ministrima sa izmišljenim resorima“, rekao je Stanić.

On je naveo da je svakome ko iole prati pitanje evropskih integracija jasno da put u EU ne vodi preko Brisela, nego preko susjeda.

Stanić je kazao da je tako bilo za sve članice EU, uključujući Hrvatsku čiji je put vodio preko Slovenije, pa će tako i za Crnu Goru.

„Zbog toga je elementarno moralan čin trojke sa vlasti da već danas podnesu ostavke na funkcije i time primjerom pokažu da im je evropska budućnost Crne Gore prioritet“, navodi se u saopštenju.

Stanić je rekao da će, ukoliko se to danas ne desi, građanima Crne Gore biti jasno „da je njihova jedina svetinja fotelja i službeni Mercedes“.

