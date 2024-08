Štandovi Evropskog saveza na više lokacija u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Građani Podgorice mogu od danas na više lokacija u glavnom gradu posjetiti štandove Evropskog saveza i dati potpis podrške listi tog političkog subjekta za predstojeće lokalne izbore, koju predvodi Boris Mugoša.

Kako je saopšteno iz Evropskog saveza, tokom posjete štandovima građani se umogu poznati sa narednim aktivnostima saveza.

“Naše aktivistkinje i aktivisti saslušaće sve vaše predloge i sugestije sa ciljem da zajedno Podgoricu učinimo boljim i prosperitetnijim mjestom za život”, naveli su iz Evropskog saveza.

Oni su kazali da Podgorica zaslužuje da bude grad za primjer – primjer uspjeha i napretka.

Štandovi će, od 18 sati do 21 sat i 30 minuta, biti aktivni na uglu ulice Ivana Vujoševića i bulevara Svetog Petra Cetinjskog, na Bulevaru Džordža Vašigtona, na platou ispred Sahat kule i na uglu ulice Slobode i Hercegovačke.

Građani štand na ulazu u objekat Tržnice i pijace – Gintaš mogu posjetiti od osam do 13 sati.

