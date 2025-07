Rajzing Rajnke: Crnogorski lideri imaju jedinstvenu priliku da pokažu posvećenost demokratskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski lideri imaju jedinstvenu priliku, baš kao što su to nekada imali osnivači Amerike, da pokažu posvećenost demokratskim vrijednostima koje odražavaju snove građana, poručila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džudi Rajzing Rajnke.

Ona je povodom 249. godišnjice proslave Dana nezavisnosti SAD, rekla da kada se značajne riječi pretoče u akciju, sudbina nacije može biti ostvarena.

“Ispunjavanje NATO obaveza, jačanje vladavine prava i unapređenje trgovine sa SAD i Evropom nijesu samo stvar izbora politika. To su i iskazi namjera i opredjeljenja”, smatra Rajzing Rajnke.

Ona je podsjetila da je prošle sedmice, na sastanku lidera NATO-a u Hagu, Crna Gora jasno izrazila namjeru da ojača evropsku i savezničku sigurnost.

Rajzing Rajnke je dodala da snažna posvećenost Crne Gore sada mora biti praćena odlučnom akcijom.

Ona je rekla da kada Crna Gora jača svoje odbrambene sposobnosti, ona čini Savez jačim, kada osigurava svoje granice, doprinosi stabilnijem regionu, kada jača institucije i ulaže u svoju ekonomiju i ljude, generiše prosperitet.

“I, kada Crna Gora ispunjava NATO obaveze, ona doprinosi snažnijem Savezu – onom u kojem skoro milijardu građana iz 32 zemlje članice postaje sigurnije”, ocijenila je Rajzing Rajnke.

Ona je poručila da su ona i njen tim u Ambasadi ponosni smo što predstavljaju SAD u Crnoj Gori i na uspjehe koje zajedno gradimo.

“Samo u protekloj godini, imali smo prvi plenarni sastanak ekonomskog dijaloga između SAD i Crne Gore na visokom nivou, potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o ekonomskoj saradnji, obilježavanje 30. godišnjice Dejtonskog sporazuma, ogroman rast interesa američkih kompanija za Crnu Goru, i desetine građana Crne Gore i SAD koji su učestvovali u našim programima razmjene”, istakla je Rajzing Rajnke.

Ona je kazala da gradeći na toj osnovi, dvije zemlje sada istražuju načine za produbljivanje saradnje i ubrzanje priliva značajnih američkih investicija kako bi ostvarili zajednička stremljenja ka napretku i sigurnosti i pozicionirali Crnu Goru kao ekonomskog lidera u regionu.

“Dok slavimo 120 godina diplomatskih odnosa SAD i Crne Gore, uvjerena sam da smo na pragu nove ere bilateralnog prijateljstva izgrađenog na zajedničkoj viziji sigurnog, demokratskog i dinamičnog ekonomskog partnerstva. Zato, hajde da zajedno ove riječi pretočimo u odlučne akcije, baš kao što su to nekada činili naši osnivači kada su rizikovali sve za slobodu”, navela je Rajzing Rajnke.

Ona je kazala da Dan nezavisnosti SAD zauzima posebno mjesto u srcima svih građana.

“To je dan poznat po paradama i piknicima, zabavi i porodičnim proslavama, roštilju i vatrometima, ali njegova suština je nešto mnogo dublje”, rekla je Rajzing Rajnke.

Ona je podsjetila da se 4. jula obilježava značajan čin osnivača SAD potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti.

Rajzing Rajnke je kazala da su se prije 250 godina, godinu prije nego što je pero dotaklo papir kako bi nezavisnost bila proglašena, američki kolonisti borili i ginuli za slobodu na poznatim mjestima kao što su Leksington, Konkord i Banker Hil, obilježavajući početak Američkog rata za nezavisnost.

“Obični građani su formirali narodnu naoružanu formaciju koja se suprotstavila većoj, bolje opremljenoj i dobro obučenoj vojsci, ne samo da bi se suprotstavili nepopularnom oporezivanju, već da bi osigurali nešto važnije i trajnije: slobodu, jednakost i pravo na samoupravu”, navela je ona.

Rajzing Rajnke je dodala da su se godinu kasnije, dok su borbe i dalje trajale 4. jula 1776, lideri kolonija sastali kako bi ideale ugradili u Deklaraciju o nezavisnosti proglasivši: „Smatramo da su ove istine očigledne, da su svi ljudi stvoreni jednaki, da ih je njihov Stvoritelj obdario određenim neotuđivim pravima, među kojima su život, sloboda i težnja za srećom.“

“U tom trenutku, riječi Deklaracije o nezavisnosti bile su moćnije od akcija. Te riječi su se proširile globalno, odjeknule su kontinentima i nadmašile generacije. Te riječi su oživjele jer su dovele do akcija – bile praćene žrtvom i odlučnošću – oblikovale Ameriku kakvu danas znamo”, poručila je Rajzing Rajnke.

Ona je istakla da u Crnoj Gori, u modernom dobu, vide odjeke tih napora.

“Prije 19 godina, Crna Gora je proglasila nezavisnost. Prije osam godina, pridružila se NATO-u. A danas, nastavlja da potvrđuje svoje evropske aspiracije – kroz riječi i, sve više, kroz odlučne političke i ekonomske akcije”, kazala Rajzing Rajnke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS