Spajićev kabinet traži pomjeranje premijerskog sata za ponedjeljak

Podgorica, (MINA) – Kabinet premijera Milojka Spajića zatražio je od Skupštine Crne Gore da premijerski sat, koji je zakazan danas, bude odložen za ponedjeljak.

U dopisu Spajićevog kabineta se navodi da je on onemogućen da prisustvuje sjednici zbog službene posjete Briselu, prenosi portal Vijesti.

“Poštovani, molim Vas da zbog nemogućnosti predsjednika Vlade da prisustvuje zakazanoj spednici Skupštine – Premijerskom satu usled službene posjete Briselu, istu ukoliko ste u mogućnosti pomjerite za ponedjeljak, 1. jul”, navodi se u dopisu Spajićevog kabineta SKupštini.

Oni su dodali i da je tokom današnje sjednice Skupštine Crne Gore šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić informisao da je i dio opozicije predlagao da premijerski sat bude pomjeren za ponedjeljak.

