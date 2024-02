Spajić: Zeta perspektivan faktor državnog razvoja

Podgorica, (MINA) – Vrijedna kulturno-istorijska zaostavština i nepregledna prirodna bogatstva Zetu čine perspektivnim faktorom državnog razvoja, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je, u čestitki povodom Dana opštine Zete, naveo da očekuje da će, na svim nivoima upravljanja, nastaviti da donose odluke sa fokusom na opšti i državni interes, kao i da neće dozvoliti prodor partikularnih uticaja.

„Vrijedna kulturno–istorijska zaostavština ovog kraja, nepregledna prirodna bogatstva i strateški neprocjenjivo značajan geografski položaj, Zetu čine izuzetno perspektivnim faktorom državnog razvoja”, kazao je Spajić.

On je dodao da je siguran da će osnažiti saradnju, učvršćujući sinhronizovano djelovanje administracija.

„Sa željom da, predanim zalaganjem i savjesnim upravljanjem, što bolje organizujete funkcionisanje poslovanja i života u opštini, kao i da ostvarite realne ambicije i očekivanja na polju privrednog, prosvjetnog, kulturnog i sportskog djelovanja, čestitam vam značajan praznik”, navodi se u čestitki Sapjića.

