Spajić: Vrijeme je za rezultate, a ne za političke kombinatorike

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da se fokusira na zatvaranje pregovaračkih poglavlja, kako bi do kraja mandata 44. Vlade postala članica Evropske unije (EU), ocijenio je premijer Milojko Spajić.

Spajić je u intervjuu Agenciji MINA kazao da je Vlada u međunarodnoj zajednici, ali i među crnogorskim građanima, prepoznata kao predvidiv i stabilan partner, kao i da je u Crnoj Gori bilo dovoljno političkih kombinatorika, a da je sada vrijeme za rezultate.

“Prvi put poslije dugo vremena otvara nam se mogućnost zatvaranja poglavlja. Moramo da iskoristimo period do Nove godine i mađarsko predsjedavanje Evropskom unijom (EU), moramo biti jako fokusirani na to“, istakao je Spajić.

On je naglasio da izvršna vlast mora da iskoristi preostali mandat da bi 44. Vlada bila ta koja će uvesti Crnu Goru u EU, podići standard crnogorskih građana na nivo prosjeka Unije i koja će vladavinu prava dići na zavidan nivo.

Kako je naveo Spajić, za ciljeve Vlade, za koje znaju da su ambiciozni, potrebna je široka parlamentarna podrška.

„Potrebna vam je praktično dvotrećinska većina u parlamentu, a to iziskuje i neke političke kompromise i možda veći broj ministarstava“, dodao je Spajić.

Upitan o kritikama povodom ulaska partija nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) u izvršnu vlast, on je kazao da je Vlada u međunarodnoj zajednici, ali i među crnogorskim građanima, prepoznata kao predvidiv i stabilan partner.

„I da se ono što kažemo na kraju i ostvari. Mi smo potpisali koalicioni sporazum, koji je bio izričit po pitanju toga kakva je naša spoljna politika i šta su naši prioriteti“, naglasio je Spajić.

Prioriteti su, kako je istakao, ulazak Crne Gore u EU, povećanje standarda građana i unapređenje vladavine prava.

Spajić je ocijenio da imaju odlične rezultate u sve tri kategorije.

„Što se tiče EU, izborili smo Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR). Mi smo prva zemlja koja je po novoj metodologiji dobila IBAR“, kazao je Spajić, dodajući da će Crna Gora pristupiti i Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), što je velika stvar za crnogorsku privredu.

On je rekao da je, kada je riječ o vladavini prava, upravo IBAR pokazao da je u toj oblasti postignut veliki napredak. „Imamo i povećanje standarda građana, u oktobru ćemo imati program Evropa sad 2“, dodao je Spajić.

On ističe da se realizuju stvari koje su najavljene prije godinu.

„Rekonstrukcija je, takođe, bila najavljena prije godinu. Naši principi i ono što smo potpisali koalicionim sporazumom će da ostane do kraja“, poručio je Spajić.

Upitan kako ocjenjuje učinak njegovog Kabineta, u periodu od kada je izabran za premijera do danas, on je kazao da je iza njih veoma dobar period.

„Za devet mjeseci dobili smo IBAR, i Crna Gora napreduje na evropskom putu brže nego ikada. Čuli ste i od naših prijatelja iz EU da je Crna Gora za šest mjeseci uradila više nego što je prije toga urađeno za šest godina“, kazao je Spajić.

Smatra da je to dobar nagovještaj za budućnost i poručuje da će Vlada nastaviti da radi tim tempom, kako bi ostvarila jedan od najbitnijih ciljeva – ulazak u EU.

Spajić je kazao da skupštinska većina veoma dobro funkcioniše, da je izglasala mnoge važne zakone, kao i da je relacija između Vlade i parlamenta mnogo bolja nego ranije.

„Fokusirani smo na suštinske reforme, kao što vidite. Ne pričamo puno, ali mislim da dosta radimo“, naveo je Spajić.

Spajić je, odgovarajući na pitanje da li je bilo neophodno da njegov Kabinet ima toliko resora, kazao da vide kritike iz dijela nevladinog sektora i opozicije i da je tačno da ova Vlada ima relativno veliki broj članova.

Međutim, kako je rekao, svi zaboravljaju da pomenu da aktuelna izvršna vlast ima skoro dvotrećinsku podršku u Skupštini.

Spajić je kazao da je Crna Gora, ako se uzmu u obzir evropski izvještaji o napretku, prepoznata kao država sa manjkom administrativnog kapaciteta i manjkom kadra u državnoj upravi.

To je, kako je naveo, u tehničkom smislu jedan od najvećih problema i prepreka za dalje napredovanje Crne Gore.

„Ta difuzija, odnosno raspoređivanje na veći broj politički odgovornih lica, upravo je pokušaj da smanjimo taj jaz između političke odgovornosti i tehničkog rada“, kazao je Spajić.

On je najavio da će na svakih šest mjeseci raditi reevaluaciju Vlade i vidjeti ko je radio dobro, a ko loše.

„Imali ste, naročito za vrijeme Demokratske partije socijalista, ali i nekih drugih Vlada, slučaj da se ministri ili drugi visokopozicionirani političari „šaltaju“ iz jednog ministarstva u drugo, bez obzira na to kako su radili“, naveo je Spajić i dodao da to više nije slučaj.

„Mi sada imamo političku odgovornost za sve ministre, oni i njihovi državni sekretari moraće da pokažu mnogo više rada, truda, ozbiljnosti, odgovornosti, i oni koji ne budu dobro radili, mogu da računaju da će biti smijenjeni“, poručio je Spajić.

Odgovarajući na pitanje da li je Pokret Evropa sad (PES) donio odluku kako će nastupiti na izborima u Podgorici zakazanim za 29. septembar, Spajić je kazao da smatra da je PES partija koja je prepoznata po tome da su joj program, odnosno konkretni rezultati i konkretna ponuda građanima iznad svega.

„Sada je najbitnije da razmatramo kakav program građani Podgorice od nas očekuju“, dodao je Spajić.

On vjeruje da će njihov podgorički tim, predvođen Sašom Mujovićem, doći do najboljeg programa i modela nastupa na podgoričkim izborima.

Upitan da li to znači da će Mujović biti nosilac liste, Spajić je kazao da je on predsjednik podgoričkog odbora PES-a i jedan od kandidata za nosioca liste te partije.

„On je sjajna osoba, koja je dala fantastične rezultate u svom resoru. Ima moju punu podršku, puno povjerenje, i jedva čekam da vidim kakav program će Podgorica da izglasa na izborima u septembru“, naveo je Spajić.

Odgovarajući na pitanje kakav rezultat očekuju u Glavnom gradu, ako se uzmu u obzir izborni rezultati PES-a na lokalnim izborima u Budvi i Andrijevici, on je kazao da će podgorički tim dati sve od sebe da ponudi najbolji program građanima Podgorice, koji će, kako očekuje, u najvećem broju glasati za PES.

Na pitanje da li su pregovarali sa nekim partijama o eventualnom koalicionom nastupu na lokalnim izborima u Podgorici, Spajić je odgovorio odrično.

Upitan isključuje li mogućnost predizborne koalicije sa strankama nekadašnjeg DF-a, kazao je da bilo dosta lažnih informacija u prošlosti i da se ne bi osvrtao na njih.

Spajić je ponovio da je najbitnije ono što Mujović i njegov tim predstave kao program PES-a.

„Izjasnićemo se prvo na Predsjedništvu, pa poslije i na Glavnom odboru i ubijeđen sam da će to biti pobjednički program, koji će građani pozdraviti, kao i da će PES pokazati dominantan položaj i pobijediti na podgoričkim izborima“, rekao je Spajić.

On je dodao da vjeruje da će nakon izbora u Podgorici, na čelu Glavnog grada ponovo biti predstavnik PES-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS