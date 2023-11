Spajić: Spremni smo da ispunimo sve zahtjeve opozicije, osim datuma popisa

Podgorica, (MINA) – Vlada je spremna da ispuni sve zahtjeve opozicije u vezi sa organizovanjem popisa stanovništva, osim datuma, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, kazao da je popis u svakoj civilizovanoj državi tehničko pitanje, a da u Crnoj Gori to, nažalost, nije slučaj.

„Imamo podijeljenu državu po tom pitanju”, kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, Vlada pokušava da pravi mostove i da dođe do rješenja koja će biti prihvatljiva za sve.

“Mi smo spremni da ispunimo sve zahtjeve opozicije, osim datuma”, poručio je Spajić.

On je kazao da nijesu naišli na validan razlog zašto bi popis morao da bude odložen poslije 30. novembra.

„Mislim da možemo u rekordnom roku da spremimo i ovaj popis. Izvršna vlast nije svemoguća, ukoliko postoji politička volja da se ide u drugom pravcu, mi ne možemo ništa po tom pitanju“, kazao je Spajić.

Na pitanje da li će do 30. novembra stići da izmijene Zakon o popisu, Spajić je rekao da je Zakon potreban radi softvera za provjeru podataka.

„Provjera bi se ograničavala na tri ili četiri identitetska pitanja, a za druga pitanja ne bismo otvarali prostor za to“, rekao je Spajić.

On je kazao da bi konkursom za popisivače bili obuhvaćeni i ljudi koji nijesu bili obuhvaćeni u prva dva poziva.

„Mislimo da smo stvorili uslove za popis koji su sigurno bolji nego 2011. godine“, kazao je Spajić.

On je, govoreći o evropskim integracijama, rekao da će Crna Gora prvi put moći da angažuje dugoročne eksperte iz Brisela koji će joj pomoći na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Kako je naveo, danas je na sjednici Vlade od svih ministarstava zatraženo da se izjasne o tome koje oblasti zahtijevaju dugoročne eksperte.

„Prvi put ikad Crna Gora dobija mogućnost angažovanja dugoročnih eksperata iz Brisela, najboljih ljudi iz briselske administracije koji bi došli i direktno nam pomogli u pojedinim oblastima u pristupanju EU“, rekao je Spajić.

On je ocijenio da je Izvještaj Evropske komisije (EK) objektivan i optimističan dokument.

„EK je izabrala da nas ne kažnjava i da se ne vraćamo u prošlost, nego da gledamo u budućnost“, rekao je Spajić.

Kako je kazao, Crna Gora prošle godine praktično nije napredovala i realizacija programa je na 25-26 odsto, odnosno rekordno najniža.

Spajić je rekao da Izvještaj EK govori o tome gdje Crna Gora može da unaprijedi pojedine stvari.

On je naglasio da je veliki fokus na imenovanjima u pravosuđu.

„To nije posao samo izvršne vlasti, nego i parlamenta, tako da ćemo sa parlamentom pokušati da nađemo rješenja za te probleme“, dodao je Spajić.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je kazala da Izvještaj EK predstavlja objektivno i realno stanje.

„Nijesmo iznenađeni s obzirom na potupunu blokadu institucija u prethodnih godinu“, rekla je Gorčević.

Kako je kazala, u Vladi su vrlo svjesni, odgovorni i spremni da ispune očekivanja preko 80 odsto građana.

„Vlada ne može da radi sama ovaj dio posla i potrebna nam je saradnja sa Skupštinom, tako da će nam akcenat biti na Skupštini, ako već govorimo o imenovanjima u pravosuđu koja se očukuju“, rekla je Gorčević.

Ona je istakla da će jedan od najbližih partnera na evropskom putu biti civilni sektor.

„Već nakon praznika iniciraću konsultacije sa nevladinim sektorom, kako bismo na najbolji način organizovali i sproveli evropsku agendu“, navela je Gorčević.

Ona je kazala da prošla godina može biti opterećenje u smislu očekivanja, ali i podsjetnik da ove godine treba raditi brže i bolje.

Gorčević je, govoreći o realizaciji programa pristupanja u ovoj godini, kazala da je ukupan broj planiranih obaveza za ovu godinu bio 300, a do sada je ralizovano 77, odnosno 26 odsto.

„Ukupan broj planiranih obaveza u ovoj godini u zakonodavnom dijelu iznosi 229, od čega je realizovano 39. Planirana su 102 zakona, a realizovano je sedam“, rekla je Gorčević i dodala da je od 71 planiranog strategijskog dokumenta realizovano svega 38.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS